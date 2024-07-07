Три человека пропали при затоплении катера на реке Амур в Хабаровске

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«При затоплении судна три человека пропали. Остальные спаслись, им уже оказана медицинская помощь», - уточнил собеседник телеканала.

Всего на катере было пять человек. В районе проводятся поисково-спасательные работы.

В начале июня катер столкнулся с причалом и затонул у берегов Стамбула в районе Кадыкей. Спасатели эвакуировали с тонущего судна 10 пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал.

Зимой в Таиланде, недалеко от Пхукета затонула яхта с шестью туристами из России. Всего на борту было девять человек. Всех удалось спасти.

Прошлым летом лодка с шестью пассажирами перевернулась в Кронштадте. В результате один человек погиб.