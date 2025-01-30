Три человека пострадали в массовом ДТП на севере Москвы
Утром 30 января авария с участием трех машин произошла на Ленинградском шоссе, пострадали три человека. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.
ЧП случилось в районе дома 40. Прибывшие на место экстренные службы перекрыли три полосы из четырех, причины аварии выясняются.
Всего пострадали три человека, у одного из них травма поясничного отдела. На месте работают бригады скорой помощи.
Днем ранее локомотив протаранил автобус в Наро-Фоминске , информация о пострадавших не поступала.