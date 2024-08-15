15 августа 2024, 09:02

Три человека пострадали в ДТП с такси и машиной скорой в Подольске

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В Подольске утром 15 августа произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

На фото, которые опубликовало ведомство, видно, что вторым участником аварии был автомобиль такси.

Рано утром легковушка ехала по улице Кирова, где столкнулась со скорой. Произошло это около 06:00. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека. Подробностей об их состоянии в пресс-службе не привели.

От удара у такси отлетел бампер и повредило капот. У скорой помощи, судя по всему, разбита передняя часть машины. Все обстоятельства и причины аварии выясняют правоохранители.

Фото Подольск Скорая помощь ДТП
15 августа 2024, 03:44
Умерла одна из пострадавших в ДТП с протаранившей толпу машиной в Калининграде
РИА «Новости»
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В Калининграде скончалась туристка из Хабаровска, пострадавшая под колесами выехавшей на тротуар иномарки. Виновнику аварии грозит до 12 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

ДТП на улице Черняховского случилось 13 августа. Mercedes под управлением 33-летнего мужчины сначала выскочил на встречную полосу, затем на тротуар и сбил пешеходов. Полиция сообщила о пяти пострадавших, из которых один отказался от госпитализации.

«Впоследствии доставленная в реанимацию жительница Хабаровска, 1973 года рождения, скончалась в реанимации от полученных травм», - сообщила пресс-служба.

Водителя увезли в отдел полиции. Правоохранители нашли в его машине шприц с неустановленной бесцветной жидкостью и назначили экспертизу. Они возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», по которой нарушителю грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

Один из очевидцев аварии рассказал, что сильно пострадали два человека - женщина и мужчина.

На кадрах с места ДТП видно, как водителя увели в машину полиции.

Уголовное дело МВД РФ ДТП Калининград
14 августа 2024, 23:47
Дачник собственноручно отбился от медведя на Камчатке
Пресс-служба МЧС
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На Камчатке мужчина выжил после встречи с диким медведем. Он отбился от хищника и позвонил соседке, которая вызвала спасателей. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Мужчина вечером 14 августа шел по лесу около садового товарищества «Авача-1» в районе Пятой стройки. В какой-то момент на него напал медведь. Дачнику хватило сил отбиться от зверя и позвонить соседке. Женщина вызвала спасателей.

Пока сотрудники МЧС ехали к указанному месту, окровавленного дачника нашел охотовед и вывел к дороге. Мужчину с ранами руки, головы и спины увезли в Елизовскую больницу.

Двум туристам в Бурятии повезло меньше. Они встретили медведя в Змеиной бухте на берегу Чивыркуйского залива Байкала и бросились со скалы. Один мужчина выжил, но получил тяжелые травмы, другой погиб. Последний являлся титулованным яхтсменом.

Медведи МЧС РФ Животные Камчатка
14 августа 2024, 20:55
Боец СВО напал с гранатой на бывшую девушку в Екатеринбурге
Freepik
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В Екатеринбурге участник специальной военной операции ворвался со страйкбольной гранатой в салон красоты, где находилась его бывшая девушка. Об этом сообщил портал E1.ru.

По данным издания, мужчина напал на экс-возлюбленную, взорвав гранату в помещении. Девушку с ранениями доставили в больницу, сейчас она находится под присмотром врачей.

Очевидцы рассказали, что 40-летний военный был пьян. После случившегося мужчина скрылся, его разыскивают. Также на месте работали криминалисты.

По неофициальной информации, боец недавно вернулся в отпуск. После расставания он преследовал бывшую девушку и угрожал ее семье.

Ранее в Ростовской области в жестоком убийстве восьмилетней девочки обвинили бывшего участника спецоперации. Второклассница ушла в магазин, но домой больше не вернулась. Ее тело нашли в лесополосе. В расправе над ребенком признался экс-боец СВО.

Военные Мужчины Екатеринбург
14 августа 2024, 19:43
Винт от катера вспорол живот девушке в Сочи
РИА «Новости»
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Туристка из Челябинской области пострадала во время отдыха в Сочи. Проходящий катер задел живот 16-летней девушки, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Пострадавшая отдыхала в акватории пляжа «Горный Воздух», который находится в микрорайоне Лоо. Во время купания к ней на близкое расстояние подплыл катер, после чего винты судна задели ее живот. Девушку с травмами доставили в больницу.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, морского и внутреннего водного транспорта». Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки.

Ранее в Анапе погиб ученик девятого класса. Подросток отправился с компанией на морской пирс после последнего звонка. Он спрыгнул в воду за упавшей обувью и утонул.

Отдых Уголовное дело Больницы Сочи Следственный комитет России

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