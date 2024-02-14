Три человека пострадали в дорожном конфликте со стрельбой в центре Москвы

Стрельба произошла на улице Плющиха, 11а. Стрелка оперативно задержали полицейские из отдела ГИБДД, которые находились неподалеку от места происшествия. Они же и вызвали бригаду скорой помощи.

По словам собеседника «360», в результате стрельбы пострадали три человека. Одному из них 29 лет, другому 43 года, а возраст третьего пострадавшего пока не сообщается. Всех доставили в медучреждения.

«Предварительно, двое мужчин не поделили дорогу рядом с отелем „Золотое кольцо“. Начался конфликт, один из водителей достал оружие. Вероятнее всего, травматическое», - уточнил Telegram-канал Mash.

Ранее столичные полицейские задержали мужчину при попытке войти на станцию метро «Динамо» в Москве с ружьем.