14 февраля 2024, 22:44

Три человека пострадали в дорожном конфликте со стрельбой в центре Москвы

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Дорожный конфликт со стрельбой произошел в центре Москвы, пострадали три человека. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

Стрельба произошла на улице Плющиха, 11а. Стрелка оперативно задержали полицейские из отдела ГИБДД, которые находились неподалеку от места происшествия. Они же и вызвали бригаду скорой помощи.

По словам собеседника «360», в результате стрельбы пострадали три человека. Одному из них 29 лет, другому 43 года, а возраст третьего пострадавшего пока не сообщается. Всех доставили в медучреждения.

«Предварительно, двое мужчин не поделили дорогу рядом с отелем „Золотое кольцо“. Начался конфликт, один из водителей достал оружие. Вероятнее всего, травматическое», - уточнил Telegram-канал Mash.

Ранее столичные полицейские задержали мужчину при попытке войти на станцию метро «Динамо» в Москве с ружьем.

Стрельба ГИБДД Дороги Оружие Полиция Москва
14 февраля 2024, 23:16
Пассажир умер в салоне автобуса в Екатеринбурге
Unsplash
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Мужчина погиб в автобусе маршрута № 47 в Екатеринбурге. К остановке вызвали медиков, но им оставалось лишь констатировать смерть пассажира, сообщило E1.RU.

В пресс-службе свердловской полиции рассказали, что 60-летнему екатеринбуржцу внезапно стало плохо во время поездки. Его личность уже установили.

«Предварительно, ухудшилось самочувствие, скоропостижно скончался. История не связана с криминалом», - отметили в ведомстве.

На месте происшествия работали правоохранители. Проводится проверка.

Накануне прохожие обнаружили в Екатеринбурге молодого мужчину, который лежал на снегу в луже собственной крови. Его госпитализировали.

В начале января у входа в магазин жители Красноярска прохожие нашли тело голого мужчины в луже крови. Полицейские не зафиксировали признаков насильственной смерти.

Автобусы Мужчины Екатеринбург
14 февраля 2024, 21:50
Крыша здания рухнула на припаркованные машины в Барнауле
Телеканал «360»
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В Барнауле слетевшая крыша офисного здания рухнула на припаркованные автомобили, в один из которых за миг до этого села женщина. Она чудом осталась жива. В распоряжении «360» оказалось видео обрушения крыши.

На кадрах видно, как женщина подошла к припаркованной машине и села на водительское место. Вдруг на автомобиль рухнула крыша здания, падали камни. Женщина чудом выжила. Спустя время она выбралась с другой стороны машины, где дверь осталась целой.

В результате падения крыши пострадали и другие припаркованные автомобили. На площадке перед зданием валялись и куски кирпичей, и обломки кирпичной кладки.

Неизвестно пока, кто еще мог пострадать в результате произошедшего.

Ранее керамическая плитка обрушилась на ученицу пятого класса, когда девочка находилась в помещении санузла школы в Нефтекамске. ЧП произошло в конце января.

Женщины Россия Погода Машины
14 февраля 2024, 21:06
«Неоднократно угрожал». Красногорский подросток — о конфликте с водителем маршрутки
Freepik
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Водитель маршрутки накинулся с кулаками на подростка в Красногорске. Теперь мужчиной занимаются следователи. Поводом для нападения стала оплата проезда, рассказал «360» 17-летний житель подмосковного города.

«Водителю не понравилось, что карта „Стрелка“ не проходила через терминал, поэтому я не мог оплатить проезд. После этого он грубо попросил меня выйти из маршрутки. Деньги на моей карте были. Позже я ею оплачивал проезд на другом маршруте и все работало», - рассказал подросток.

По словам юноши, водитель пытался его ударить, но мужчину вовремя удержали двое пассажиров. После этого он успокоился и вернулся за руль маршрутного автобуса.

Подросток отметил, что два месяца назад уже была подобная ситуация причем с этим же водителем. Тогда за юношу расплатилась незнакомая женщина, которой он потом отдал деньги за проезд.

«Этот водитель неоднократно угрожал и другим пассажирам, среди которых были дети», - добавил собеседник «360».

Минтранс Московской области уволил водителя, который напал на подростка в Красногорске. Также следователи организовали проверку после появления в СМИ информации о потасовке в маршрутке.

Красногорск Дети Водители
14 февраля 2024, 20:33
«Начали ходить к психологу». Отец свердловского школьника — об «уроках воспитания» циркулем
РИА «Новости»
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В Свердловской области девятилетний мальчик пришел из школы с 27 проколами — учитель сделал это циркулем. Отец пострадавшего ребенка рассказал «360», что такие суровые меры педагог решил применить в качестве наказания.

По словам мужчины, учитель проткнула руку его сына циркулем за то, что тот поцарапал руку однокласснице.

«После этого случая мы ходили к психологу. Сейчас ребенок посещает школьные занятия. Все обошлось без серьезных последствий для его психологического состояния», - отметил он.

Собеседник «360» также отметил, что все произошло еще 16 декабря 2023 года, но разбирательства продолжаются до сих пор. Учительница, по его словам, находится на больничном.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении учителя школы, которая 27 раз уколола ученика циркулем.

Школьным происшествием заинтересовалась и полиция. Учительница уже попыталась оправдаться перед родителями пострадавшего мальчика тем, что «дала волю эмоциям».

Дети Школы Школьники

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