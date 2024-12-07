Три человека пострадали при стрельбе в ресторане Euphoria в Подмосковье
Огнестрельные ранения получили три человека при стрельбе в ресторане Euphoria в Подмосковье. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
«Мужчины получили ранения бедра и поясницы», - отметил собеседник телеканала.
Официальной информации по факту стрельбы не поступало, подробности уточняются.
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