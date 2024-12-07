Три человека пострадали при стрельбе в ресторане Euphoria в Подмосковье

«Мужчины получили ранения бедра и поясницы», - отметил собеседник телеканала.

Официальной информации по факту стрельбы не поступало, подробности уточняются.

В Ленинградской области задержали 50-летнего адвоката за стрельбу на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге. Мужчина выстрелил в оппонента из травматического оружия в ходе дорожного конфликта. Пострадавший написал заявление на обидчика, полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце ноября стрельба по мишеням едва не стоила жизни школьнику из Балашихи. Одна из пуль срикошетила и попала ему в висок , потребовалось хирургическое вмешательство.