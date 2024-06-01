01 июня 2024, 11:01

Три человека пострадали при столкновении такси и фуры на МКАД

РИА «Новости»
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На внешней стороне 56-го километра МКАД столкнулись такси, легковушка и фура с прицепом. Как сообщил источник 360.ru, пострадали три человека.

На месте происшествия работают оперативные службы. Информации о состоянии пострадавших пока нет. Подробности аварии выясняются.

Дептранс предупредил водителей, что из-за ДТП движение по двум левым рядам трассы ограничено.

«Будьте внимательны и выбирайте пути объезда», - передали в департаменте.

Ранее массовое ДТП произошло в Новой Москве. На Калужском шоссе столкнулись три легковушки. В аварии пострадали два человека.

ДТП Такси Водители
01 июня 2024, 10:49
Глава Минздрава Камчатского края получил тяжелые переломы в ДТП
РИА «Новости»
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Глава Минздрава Камчатского края Александр Гашков попал в аварию. Он получил серьезные травмы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

ДТП Камчатка
01 июня 2024, 09:22
Природный пожар под Ростовом локализовали на 169 гектарах
Пресс-служба МЧС
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Природный пожар в Ростовской области удалось локализовать. К тому моменту площадь распространения огня достигла 169 гектаров, сообщила пресс-служба МЧС России.

В тушении участвовали 200 пожарных и 70 спецмашин. Вертолет Ми-8 МЧС сбросил на горевшую территорию более 30 тонн воды.

Уточняется, что угрозы распространения пожара на населенные пункты нет.

Лесной пожар вспыхнул в Тарасовском районе еще вечером 31 мая. Предположительно, причиной стал удар молнии. Поначалу в тушении задействовали около 120 спасателей. Пришлось привлечь и авиацию МЧС. К утру огонь распространился на территорию в 63 гектара. На место направили аэромобильную группировку в составе 100 огнеборцев и 26 спецмашин. Прокуратура региона организовала проверку по факту ЧП.

Пожары Лесные пожары МЧС РФ
01 июня 2024, 00:59
До семи человек выросло число пострадавших при ЧП в московском метро
Unsplash
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Семь человек пострадали в результате ЧП в московском метро. Об этом сообщил источник 360.ru.

Ранее сообщали о пяти пострадавших. При этом степень тяжести не уточняли.

Ранее замначальника московского метрополитена Юлия Темникова заявила , что в результате происшествия никто не получил повреждений. Всех пассажиров вывели со станции сотрудники учреждения, на месте ЧП работали МЧС и Росгвардия, отметила Темникова.

По данным 360.ru, из столичной подземки после ЧП на Сокольнической линии эвакуировали 171 взрослого и 12 детей.

Остановка поезда на Сокольнической линии метро произошла вечером 31 мая. Очевидцы рассказали о задымлении в вагоне.

Метро Москва ЧП на Сокольнической линии московского метро
01 июня 2024, 00:10
Авиацию МЧС привлекли к тушению пожара в лесничестве в Ростовской области
РИА «Новости»
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Авиацию МЧС России привлекли к тушению природного пожара в Ростовской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Вертолетом Ми-8 МЧС России уже выполнено четыре слива и сброшено 14 тонн воды. Пожар на 52 гектарах тушат 120 специалистов и 47 единиц техники», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщил , что причиной пожара в лесничестве, предварительно, стал удар молнии. Прокуратура Ростовской области организовала проверку.

Днем 31 мая в Талдоме спасатели потушили торфяной пожар. Борьба с огнем длилась два дня, пожар ликвидировали на площади 50 квадратных метров. Местных жителей предупредили об опасности горения торфа.

Вертолеты Авиация Спасатели Пожары МЧС РФ Россия

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