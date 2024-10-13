Три человека пострадали при столкновении BMW и Matiz в Москве

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Машины столкнулись в районе дома № 4 в Хорошевском проезде. По предварительным данным, водитель BMW превысил скоростной режим и врезался в заднюю часть Daewoo Matiz. После столкновения немецкую инормарку отбросило в дерево.

Пострадали водитель BMW и пассажирка из Matiz, их направили в больницу. Третий пострадавший от госпитализации отказался.

Днем ранее женщина и ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Лосино-Петровском.