Три человека пострадали при столкновении BMW и Matiz в Москве
Авария с участием BMW и Daewoo Matiz произошла в воскресенье в Москве, пострадали три человека. Об этом 360.ru сообщил источник.
Машины столкнулись в районе дома № 4 в Хорошевском проезде. По предварительным данным, водитель BMW превысил скоростной режим и врезался в заднюю часть Daewoo Matiz. После столкновения немецкую инормарку отбросило в дерево.
Пострадали водитель BMW и пассажирка из Matiz, их направили в больницу. Третий пострадавший от госпитализации отказался.
Днем ранее женщина и ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Лосино-Петровском.