Три человека пострадали при столкновении автобуса и маршрутки в Мытищах

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Информация о ДТП поступила в районе 18:00 часов. Маршрутное такси Iveco совершило попутное столкновение с автобусом «ПАЗ», сообщили в ведомстве.

«Три человека пострадали», - рассказали сотрудники МВД.

По данным прокуратуры Московской области , водитель маршрутки перестроился в полосу движения общественного транспорта в районе мемориального кладбища, после чего произошло столкновение с автобусом.

Сотрудники полиции установят все обстоятельства случившегося. По результатам проверки правоохранители примут решение в установленном законом порядке.

В этот же день на Рябиновой улице в Москве произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Водитель бетономешалки не справился с управлением и опрокинул машину.

На прошлой неделе в столице зарегистрировали более 170 аварий. В ДТП пострадали 184 человека , 17 из них - дети. Самым аварийным днем стала среда.