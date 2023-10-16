Три человека пострадали при столкновении автобуса и маршрутки в Мытищах
Авария с участием маршрутного такси и автобуса произошла на Волковском шоссе в Мытищах. Об этом «360» рассказали в МВД Московской области.
Информация о ДТП поступила в районе 18:00 часов. Маршрутное такси Iveco совершило попутное столкновение с автобусом «ПАЗ», сообщили в ведомстве.
«Три человека пострадали», - рассказали сотрудники МВД.
По данным прокуратуры Московской области , водитель маршрутки перестроился в полосу движения общественного транспорта в районе мемориального кладбища, после чего произошло столкновение с автобусом.
Сотрудники полиции установят все обстоятельства случившегося. По результатам проверки правоохранители примут решение в установленном законом порядке.
В этот же день на Рябиновой улице в Москве произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Водитель бетономешалки не справился с управлением и опрокинул машину.
На прошлой неделе в столице зарегистрировали более 170 аварий. В ДТП пострадали 184 человека , 17 из них - дети. Самым аварийным днем стала среда.