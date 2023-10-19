Три человека пострадали при пожаре в московской медклинике
В результате пожара, возникшего в клинике «Медика 24» на Автозаводской улице в Москве, пострадали три человека. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По предварительной информации, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Возгорание началось в подвале, где располагались аккумуляторы, использовавшиеся в хирургическом отделении в качестве резервного источника питания. Помещения наполнились ядовитым дымом от больших батарей.
На место происшествия уже прибыли пожарные и бригады скорой помощи. Число пострадавших может увеличиться.
Ранее три женщины оказались заблокированы на балконе полыхающего дома в центре Москвы. На улице Трехгорный Вал в 12-этажном жилом здании загорелась квартира на четвертом этаже.
Также сообщалось, что один человек погиб при пожаре на улице 9 Мая на востоке Москвы. Его нашли при разборе завалов.