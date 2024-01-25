Три человека пострадали из-за рухнувшей насосной станции в Оренбургской области
Порядка семи человек могут находиться под завалами рухнувшего здания насосной станции в Новотроицке в Оренбургской области. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным Минздрава региона, из-за обрушения пострадали как минимум три человека, одного из них доставили в больницу.
«Пострадали три человека, один из них госпитализирован», - указал представитель ведомства.
В издании добавили, что спасатели продолжили разбирать завалы, чтобы найти возможных пострадавших. МЧС ввело в городе режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Областная прокуратура начала проводить проверку по факту обрушения здания.
Ранее дом обрушился в Стамбуле , видеозапись с ЧП распространилась в Сети. Разноуровневое жилое здание высотой в три и четыре этажа рухнуло из-за строительства станции метро. Всех жителей дома эвакуировали, никто из них не пострадал. Из-за обрушения повреждения получил припаркованный рядом со зданием автомобиль.