25 января 2024, 11:25

Три человека пострадали из-за рухнувшей насосной станции в Оренбургской области

Пресс-служба МЧС
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Порядка семи человек могут находиться под завалами рухнувшего здания насосной станции в Новотроицке в Оренбургской области. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным Минздрава региона, из-за обрушения пострадали как минимум три человека, одного из них доставили в больницу.

«Пострадали три человека, один из них госпитализирован», - указал представитель ведомства.

В издании добавили, что спасатели продолжили разбирать завалы, чтобы найти возможных пострадавших. МЧС ввело в городе режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Областная прокуратура начала проводить проверку по факту обрушения здания.

Ранее дом обрушился в Стамбуле , видеозапись с ЧП распространилась в Сети. Разноуровневое жилое здание высотой в три и четыре этажа рухнуло из-за строительства станции метро. Всех жителей дома эвакуировали, никто из них не пострадал. Из-за обрушения повреждения получил припаркованный рядом со зданием автомобиль.

Спасатели Обрушения Минздрав
25 января 2024, 12:05
Жертвами обрушения насосной станции в Новотроицке стали два человека
Пресс-служба МЧС
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Два человека погибли при обрушении насосной станции в Оренбургской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на районные власти.

Насосная станция в Новотроицке обрушилась в четверг, 25 января. Предварительной причиной ЧП стал взрыв газового баллона подрядной организации, которая занималась ремонтом на объекте. Под завалами могут находиться примерно семь человек.

Из-за взрыва на насосной станции в Новотроицке объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. На месте обрушения к работам приступили 77 человек и 25 единиц техники. Также к разрушенной станции выехали первый заместитель прокурора Оренбургской области Павел Хлебкович и прокурор Новотроицка Александр Хабибуллин.

Глава города Денис Меньшиков сообщил, что местные жители не останутся без водоснабжения из-за ЧП.

Обрушения Взрывы
25 января 2024, 12:02
Появились новые данные о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге
Пресс-служба Следственного комитета
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Четверо пострадавших в аварии с рейсовым автобусом в Санкт-Петербурге 24 января остаются в тяжелом состоянии. Об этом РИА «Новости» рассказали в городском комитете по здравоохранению.

«Четыре человека остаются в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести», - пояснили там.

Так же состояние пострадавших оценили и накануне.

Авария случилась на улице Беринга в Василеостровском районе около 16:00. Водитель автобуса № 152 потерял управление, транспорт на полной скорости вылетел на асфальт, сбил пешеходов и перевернулся. По предварительной информации, ДТП случилось из-за состояния здоровья водителя.

Петербургская полиция начала проверку по факту аварии. Правоохранители, в частности, выяснят, соблюдал ли перевозчик законодательство о безопасности дорожного движения.

Прокуратура Василеостровского района проконтролирует установление обстоятельств происшествия. В случае необходимости придется принять меры прокурорского реагирования.

Санкт-Петербург ДТП Автобусы
25 января 2024, 12:01
Оказавшихся под завалами насосной станции в Новотроицке спасли
Пресс-служба МЧС
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В Новотроицке спасли шестерых человек, оказавшихся под завалами рухнувшей насосной станции. Как рассказали в пресс-службе МЧС России, их передали врачам.

«Спасательная операция проводилась через технические колодцы. На месте работали 83 специалиста и 28 единиц техники», - уточнили в ведомстве.

Здание насосной станции на улице Фрунзе рухнуло 25 января. Причина происшествия пока точно не установлена, но по одной из версий произошел взрыв газового баллона подрядной организации во время проведения внутреннего ремонта.

В Новотроицке объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Сначала стало известно о трех пострадавших - их передали медикам. Под завалами оставались семеро человек. Из-под завалов достали одного погибшего, шестерых удалось спасти. Однако районные власти заявили, что жертвами обрушения насосной станции стали два человека. Прокуратура Оренбургской области начала расследование.

На работу коммунальной сферы города происшествие не повлияло. Ранее глава Новотроицка сообщил, что жителям не отключат воду после ЧП.

Обрушения Врачи Взрывы Россия
25 января 2024, 12:00
Житель Новотроицка погиб при обрушении насосной станции
Пресс-служба МЧС
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Спасатели продолжили поиск людей под обломками насосной станции в Новотроицке в Оренбургской области. Из-под завалов вытащили тело одного человека, сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, под обломками могут находиться еще шесть человек.

«Трое пострадавших переданы врачам, еще один извлечен из-под завалов без признаков жизни», - указали в пресс-службе.

На месте ЧП работают 22 единицы техники и 77 специалистов МЧС, в том числе психолог.

Причиной обрушения мог стать взрыв газового баллона , отметили в правительстве Оренбургской области. Из-за рухнувшей насосной станции в городе объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Глава Новотроицка Денис Меньшиков проинформировал жителей, что воду отключать не будут. Он попросил горожан сохранять спокойствие и пообещал, что обрушение здания канализационно-насосной станции не повлияет на коммунальную сферу.

Спасатели Обрушения МЧС РФ

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