Три человека пострадали из-за ДТП на Марксистской улице в Москве

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Оперативные службы прибыли на место случившегося. Известно, что в аварию попали машины Porsche, Volvo, Toyota, Kia и Skoda. Из-за происшествия организовали реверсивное движение по одной полосе, машины стоят в пробке. Обстоятельства случившегося пока выясняются.

Ранее ДТП произошло в Белгороде. С тремя автомобилями столкнулся Renault Logan, который неожиданно выехал на встречку. Из-за аварии водители Chevrolet Cruze и Nissan Almera оказались заблокированы, им потребовалась помощь экстренных служб, которые освободили белгородцев с использованием гидравлического приспособления. Молодого мужчину, устроившего ДТП, ранее уже лишали водительских прав.

Авария, при которой пострадали два человека, произошла в Ростове-на-Дону. Водитель Hyundai Elantra не обратил внимания на дорожный знак «Уступи дорогу» и въехал в троллейбус.