Три человека пострадали из-за ДТП на Марксистской улице в Москве
Крупное ДТП с участием шести иномарок произошло утром на Марксистской улице в Таганском районе Москвы. В результате пострадали три человека, сообщил источник «360».
Оперативные службы прибыли на место случившегося. Известно, что в аварию попали машины Porsche, Volvo, Toyota, Kia и Skoda. Из-за происшествия организовали реверсивное движение по одной полосе, машины стоят в пробке. Обстоятельства случившегося пока выясняются.
Ранее ДТП произошло в Белгороде. С тремя автомобилями столкнулся Renault Logan, который неожиданно выехал на встречку. Из-за аварии водители Chevrolet Cruze и Nissan Almera оказались заблокированы, им потребовалась помощь экстренных служб, которые освободили белгородцев с использованием гидравлического приспособления. Молодого мужчину, устроившего ДТП, ранее уже лишали водительских прав.
Авария, при которой пострадали два человека, произошла в Ростове-на-Дону. Водитель Hyundai Elantra не обратил внимания на дорожный знак «Уступи дорогу» и въехал в троллейбус.