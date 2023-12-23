Три человека попали в полицию после стрельбы в Петербурге

Читайте нас в:

По данным ведомства, правоохранители обнаружили на месте стрельбы охолощенный автомат. Также из квартиры, где проживал один из задержанных, изъяли восемь упаковок светошумовых патронов к нему.

На всех трех жителей Петербурга составили протокол о мелком хулиганстве. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее злоумышленник открыл стрельбу в Приозерском районе Ленинградской области. Преступление произошло между поселками Орехово и Иваново.

Мужчина ранил человека из травматического пистолета, пострадавшего госпитализировали.