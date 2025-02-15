15 февраля 2025, 05:25

Три человека погибли во время фестиваля из-за испуганных слонов

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В Индии слоны испугались салютов во время религиозного фестиваля и взбесились, напав на людей и разрушив часть храмового комплекса. Три человека погибли, сообщило издание Independent.

«Три человека погибли и еще 35 получили тяжелые травмы, когда два слона взбесились во время храмового фестиваля в южном индийском штате Керала», - говорится в материале.

Происшествие с животными произошло в храме Манакулангара Бхагавати недалеко от города Койланди в округе Кожикоде вечером 13 февраля.

Местная полиция сообщила, что один слон стал вести себя агрессивно и напал на другого. Затем они оба взбесились и повредили часть офисного здания храма, когда врезались в него. Часть стены обрушилась, похоронив под собой несколько человек.

По предварительной информации, в результате обрушения погибли две женщины и мужчина. Еще около 20 человек получили легкие травмы.

В начале года в Индии во время религиозного фестиваля один из слонов напал на людей, пострадали 17 человек.

Праздники Смертность Индия Врачи Животные Религия Фестивали
15 февраля 2025, 02:59
Силовики нагрянули с проверкой в одну из гостиниц Москвы
РИА «Новости»
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Правоохранители нагрянули в одну из гостиниц Москвы в День святого Валентина, чтобы проверить документы. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что силовики заходили в гостиницу и готовились к проверке документов гостей, присутствовавщих на вечеринке. Рядом с одной из дверей на полу лежал порошок с неизвестным белым веществом. На этом находки не закончились.

В одном из автомобилей, припаркованных около гостиницы, силовики обнаружили оружие. Под водительским креслом лежал пистолет. Правоохранители стали выяснять, кто его владелец.

На вечеринке также веселилась экономист Ирина Хакамада. Она отказалась давать комментарии.

«Любовь - это истина Христа», - невнятно сказала она.

Канал сообщил, что билеты на праздничную вечеринку в гостиницу стоили по 50 тысяч рублей.

Ранее блогер Эвелина Тарханова оказалась в центре массовой драки с оружием в ресторане «Кофемания» в Москве.

Праздники Оружие Машины Полиция Москва
14 февраля 2025, 22:33
«Родное место». Волонтер рассказала о сгоревшем штабе «Шлагбаум» в Анапе
РИА «Новости»
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Сгоревший при пожаре в станице Благовещенская в Анапе штаб добровольцев «Шлагбаум» был для них родным местом, где они общались друг с другом и работали. Об этом 360.ru сообщила одна из волонтеров.

«Это место, где мы ели, работали, одевались в СИЗы. Откуда выходили на пляж для ликвидации мазута, где отмечали Новый год», - сказала она.

По ее словам, штаб для волонтеров был родным местом.

Сейчас она общается с группой добровольцев из Тольятти и Самары и с друзьями-волонтерами из Москвы. Девушка отметила, что все ребята в школе и переживают.

«Девчонки плачут, собственно, как и я», - призналась она.

Ранее прокуратура Краснодарского края назвала предварительную причину возникновения пожара в пансионате «Зенит» в Анапе. Это неосторожное обращение с огнем.

Пожары Волонтеры Анапа
14 февраля 2025, 20:53
Число отравившихся в московском хостеле увеличилось
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Количество обратившихся к врачам постояльцев московского хостела «Гостиница РБК сервис» с жалобами на симптомы отравления выросло до 70 человек. Об этом со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ.

Массовое отравление в хостеле произошло в пятницу, 14 февраля. Изначально пресс-служба департамента здравоохранения Москвы сообщила о 20 пострадавших, которых забрали инфекционную больницу.

Через некоторое время Telegram-канал «112» объявил, что число госпитализированных возросло до 40. По предварительным данным, в анализах пациентов врачи обнаружили кишечную палочку.

Telegram-канал Mash подчеркнул, что все пострадавшие - рабочие, задействованные на строительстве жилого комплекса «Обручева 30», граждане Узбекистана и Таджикистана.

Для обеспечения работников питанием наниматель заказал комплексные обеды у ООО «Енидем».

Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора начали эпидемическое расследование. Криминалисты столичного главка СК осмотрели хостел и в рамках проверки и заявили, что по итогам мероприятий примут решение о возбуждении уголовного дела.

Больницы Врачи Массовое отравление в московском хостеле

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