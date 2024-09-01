01 сентября 2024, 23:10

Три человека погибли в зажатой грузовиками на Кубани иномарке

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Три человека стали жертвами  ДТП на трассе «Кавказ» в Армавире. Автомобиль Mercedes зажало между грузовиками, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным ведомства, ДТП произошло около 14:40. Водитель грузового «Камаза» допустил заднее столкновение с тремя автомобилями, стоявших перед светофором.

«В результате ДТП легковой Mercedes оказался зажатым между двумя грузовиками „Камаз“, погибли водитель и два пассажира иномарки», - указали в сообщении.

Также травмы получил водитель грузовика.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, ПДД, что повлекло по неосторожности смерть трех лиц.

Ранее рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Новой Москве. В ДТП погиб один человек. Медики госпитализировали пять пострадавших. 360.ru показал видео с места аварии.

01 сентября 2024, 21:26
Появились кадры с места ДТП с автобусом и фурой на ЦКАД в Москве
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Рейсовый автобус врезался в грузовик на дороге в районе поселения Щаповское в Троицком административном округе, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы. В распоряжении 360.ru появилось видео с места происшествия.

«В результате ДТП один пассажир автобуса скончался на месте, еще двоих пострадавших доставили в больницу», - уточнили в сообщении.

Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правоохранители работают на месте аварии.

Источник 360.ru ранее сообщил, что автобус с рабочими протаранил перевозивший овощи большегруз Mercedes. От удара большегруз перевернулся. В автобусе погиб один человек, пятеро получили ранения. Всего в салоне находились 27 человек.

По данным прокуратуры Москвы, установление причины дорожной аварии взяли на контроль. По факту ДТП назначена процессуальная проверка.

Грузовики ДТП Дороги Автобусы Mercedes Москва
01 сентября 2024, 14:14
Состояние одного из пострадавших в ДТП на нижегородской трассе оценили как крайне тяжелое
РИА «Новости»
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Количество пострадавших при смертельном ДТП с минивэном в Нижегородской области выросло до 16 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«Всего пострадали 16 человек, их них восемь погибших. Детей в числе погибших и пострадавших нет. Из восьми пострадавших четверо в состоянии средней тяжести, трое - в тяжелой и один - в крайней», - заявили в ведомстве.

На месте происшествия работали пять бригад скорой медицинской помощи, также пришлось задействовать санитарную авиацию. В зависимости от состояния пострадавших примут решение об их транспортировке в областной центр.

Авария произошла около 11:00 1 сентября на 357-м километре федеральной трассы М-12 в Навашинском районе. По предварительным данным, водитель минивэна не справился с управлением и наехал на отбойник, машина опрокинулась.

ДТП Дороги Россия
01 сентября 2024, 13:50
Поиск тел погибших при крушении Ми-8 на Камчатке продолжится утром
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Группа из семи специалистов поисково-спасательного отряда камчатского главка МЧС разбила лагерь на месте крушения вертолета Ми-8, чтобы продолжить поиски тел погибших утром в понедельник, 2 сентября. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве пояснили, что новые силы сменили пешие группировки спасателей, которые нашли обломки вертолета и тела 17 погибших.

Вертолет Ми-8 пропал в минувшую субботу, 31 августа, во время полета к вулкану Вачкажец. На борту воздушного судна находились 22 человека. Когда экипаж перестал выходить на связь, на место выдвинулись две сухопутные группы спасателей для поисков.

Губернатор края Владимир Солодов объяснил, что отправить авиацию не было возможности из-за плохих погодных условий.

Обломки Ми-8 нашли в воскресенье, 1 сентября.

Предварительной причиной крушения назвали пилотирование в особо сложных погодных условиях. После обнаружили тела 17 погибших. Окончательные причины аварии установят в ходе расследования специалисты МАК и Росавиации.

Вертолеты МЧС РФ Камчатка
01 сентября 2024, 05:06
В МЧС поделились деталями наземного поиска пропавшего вертолета Ми-8 на Камчатке
РИА «Новости»
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На Камчатке спасатели не прекратили поиски пропавшего в Елизовском районе вертолета Ми-8. Они следуют разными маршрутами к предполагаемому месту его пропажи, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

В наземном поиске участвует группа спасателей от Камчатского спасательного центра МЧС России, которая после вынужденного ночлега в районе озера Тахколоч продолжила движение. Группировку усилили.

Также в поисках задействовали спасателей сводной группы поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» и егерей на квадроциклах и высокопроходимой технике. Последние отправились по другому маршруту.

Со стороны села Николаевка им в помощь выдвинулись волонтеры на квадроциклах. В наземном поиске всего задействовано более 40 человек.

МЧС сообщило, что ведомственная авиация находится в режиме готовности к вылету, когда позволят погодные условия.

На борту пропавшего вертолета находились 22 человека, сообщила радиостанция Sputnik. В числе пассажиров вертолета был финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин вместе с супругой Полиной

Вертолеты Спасатели МЧС РФ Камчатка

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