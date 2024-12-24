Три человека погибли в пожаре в Алтайском крае

«Родители вывели на улицу сына и дочь. К сожалению, 12-летняя девочка скончалась. Старший 22-летний сын и 14-летняя дочь из дома не выбрались. Родители и 16-летний мальчик госпитализированы», - заявили в ведомстве.

Пожар разгорелся на 75 квадратных метрах. К тушению привлекли 20 спасателей. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Ранее трое детей погибли при пожаре в Калужской области. Огонь охватил жилой дом на площади 60 квадратных метров. На место происшествия прибыли спасатели, во время тушения обнаружили тела пятилетней девочки и двух мальчиков 16 и 17 лет. В ликвидации огня участвовали 15 специалистов МЧС и шесть единиц техники.