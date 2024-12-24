24 декабря 2024, 07:26

Три человека погибли в пожаре в Алтайском крае

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Дети погибли в пожаре на Алтае. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Родители вывели на улицу сына и дочь. К сожалению, 12-летняя девочка скончалась. Старший 22-летний сын и 14-летняя дочь из дома не выбрались. Родители и 16-летний мальчик госпитализированы», - заявили в ведомстве.

Пожар разгорелся на 75 квадратных метрах. К тушению привлекли 20 спасателей. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Ранее трое детей погибли при пожаре в Калужской области. Огонь охватил жилой дом на площади 60 квадратных метров. На место происшествия прибыли спасатели, во время тушения обнаружили тела пятилетней девочки и двух мальчиков 16 и 17 лет. В ликвидации огня участвовали 15 специалистов МЧС и шесть единиц техники.

Спасатели Пожары Дети Россия
24 декабря 2024, 06:03
Бродячие собаки насмерть загрызли пенсионерку в Хабаровском крае
РИА «Новости»
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Стая бродячих собак в Хабаровском крае насмерть загрызла пожилую женщину. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в Telegram-канале.

Тело пенсионерки со следами укусов обнаружили в поселке Октябрьский Ванинского района. Псы набросились на женщину недалеко от ее частного дома на улице Центральной, когда она направлялась к колонке за водой. От полученных укусов и травм пострадавшая скончалась.

Тело пенсионерки в крови нашли соседи. Они вызвали полицию на место происшествия. Обстоятельства произошедшего и причина смерти устанавливают правоохранительные органы.

В Челябинске стая бродячих собак напала на 10-летнюю девочку, укусив ее за ногу. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Зачастую бродячие собаки нападают на людей из-за желания защитить свою территорию, рассказал кинолог. Избежать нападения можно, если покинуть это место.

Женщины Собаки Полиция
24 декабря 2024, 03:05
«Задушу». Таксист в аэропорту Домодедово напал на конкурента
Unsplash
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Конфликт между таксистами произошел в аэропорту Домодедово. Один из водителей-частников, недовольный присутствием конкурента, попытался напасть на него на парковке, сообщило издание Readovka.

По словам пострадавшего, все началось с требования покинуть территорию. Агрессор заявил, что у Домодедово «стоят мои таксисты».

После этого мужчина ударил водителя. Происходящее попало на камеру видеорегистратора в автомобиле. На записи слышны крики агрессора - он говорит, что «просил нормально, по-мусульмански», а затем угрожает «задушить» оппонента.

В момент нападения рядом находились другие таксисты, но никто из них не вмешался.

Readovka утверждает, что «бомбилам» не понравилось то, что пострадавший работал на агрегатор.

По данным издания, такие инциденты в аэропорту Домодедово не редкость. Пассажиры регулярно жалуются на неофициальных перевозчиков, которые настойчиво предлагают свои услуги. Цены на их поездки никак не регулируются, а поведение часто оставляет желать лучшего.

Ранее таксист избил пассажирку в Балашихе.

Аэропорт Домодедово Такси Мужчины Водители
24 декабря 2024, 01:22
Крыша рухнула в подмосковной школе
Пресс-служба МЧС
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Крыша спортивного зала обрушилась в школе № 20 города Подольска. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России на официальном сайте ведомства.

Сообщение о происшествия поступило в оперативно-дежурную смену ведомства. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что кроме кровли также обрушились перекрытия.

Общая площадь обрушения крыши составила 60 квадратных метров. Причины устанавливают правоохранители. В момент инцидента спортивный зал пустовал.

К разбору завалов привлекли 18 человек, задействовали и восемь единиц техники.

Глава Подольска Григорий Артамонов в своем Telegram-канале сообщил, что в школе обрушился простенок между окнами. По словам мэра, помещение не использовалось с февраля 2024 года, поскольку власти «приняли решение о приостановке и проведении капремонта в следующем году».

Ранее депутаты проверили качество капитального ремонта в школе в Богородском округе.

Подольск Школы МЧС РФ
23 декабря 2024, 23:58
20 лет тюрьмы или смертная казнь. Полиция арестовала россиянина на Бали
Unsplash
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Гражданину России грозит смертная казнь в Индонезии. Мужчину арестовали за попытку распространения наркотиков, сообщило издание Jakarta Globe.

Россиянина задержали сотрудники управления по борьбе с наркотиками провинции Бали (BNNP Bali). Мужчина жил на острове около года. Арестовали его в Джимбаране - он пытался продать более 223 граммов гашиша.

Местные власти полагают, что 33-летний гражданин России закупил большое количество запрещенных веществ в расчете распространить их в период предстоящих новогодних праздников.

Мужчину задержали с поличным. При обыске в его квартире нашли еще одну партию запрещенных веществ семи разных видов. Предположительно, подозреваемый прятал наркотики по всему острову, а затем отправлял покупателям координаты через Telegram.

Задержанный рассказал, что получил наркотики из Таиланда. Он утверждает, что не знает личностей своих «работодателей», хотя в схеме участвует уже более года.

«Мы продолжаем расследование, чтобы раскрыть более крупную российско-балийскую сеть наркоторговцев и задержать основных лиц, стоящих за этой операцией», - заявил глава BNNP.

В соответствии с индонезийским законодательством, россиянину может грозить смертная казнь или до 20 лет лишения свободы.

Ранее жителя Орла задержали за заказанные из Таиланда наркотики.

Наркотики Смертная казнь Россия Бали

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