Три человека погибли в массовом ДТП с мусоровозом на Кубани

В ведомстве уточнили, что авария произошла на автодороге Джубга - Сочи - граница с республикой Абхазия в субботу, в 23:15.

Водитель автомобиля Land Rover выехал на встречную полосу при объезде остановившихся машин, где столкнулся с мусоровозом КАМАЗ. От удара его выбросило на встречную полосу движения, где мусоровоз столкнулся с пешеходами на дороге и пятью машинами.

«На месте ДТП скончались три человека, еще троих доставили в больницу», - заявили в пресс-службе.

Днем ранее иномарка Chery Tiggo сбила ребенка и протащила его за собой по двору в Санкит-Петербурге. Медики диагностировали у пострадавшего перелом конечностей, ребер и таза. Его состояние расценили как тяжелое.