Три человека погибли в Кузбассе из-за ураганного ветра

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В регионе ввели режим повышенной готовности. По словам начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Алексея Шульгина, скорость ветра достигла 33-35 метров в секунду. Из-за этого отключилось электричество в 143 котельных, восьми основных водозаборах и девяти угольных предприятиях.

Сейчас порядка 500 экстренных бригад устраняют последствия непогоды, еще 100 - восстанавливают свет.

«Специалисты Главного управления МЧС России по Кузбассу просят жителей соблюдать правила безопасности при ухудшении погодных условий», - добавили в правительстве.

Сильнейший ураган начался в Новокузнецке, из-за разбушевавшейся стихии в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Высоковольтные линии электропередачи повреждены, в части районов нет отопления.

Ранее в Новокузнецке дерево рухнуло на машину , погибли мужчина и женщина, еще двоих пенсионеров госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело.