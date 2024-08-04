04 августа 2024, 07:53

Три человека погибли в ДТП возле села Ознобишино

РИА «Новости»
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Смертельное ДТП с участием Peugeo произошло утром 4 августа у села Ознобишино. Машина врезалась в дерево, а затем вылетела в кювет. Погибли три человека, сообщил источник 360.ru.

Авария произошла на съезде с Варшавского шоссе. Авто сильно повреждено, в салоне находятся погибшие, их тела зажало.

На месте работают оперативные службы. Прибыли криминалисты.

Позже источник добавил, что из Peugeo деблокировали три трупа. Причины аварии пока неизвестны.

Ранее машина влетела в дерево на северо-востоке Москвы, два человека получили травмы. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

ДТП Машины
04 августа 2024, 08:05
Пьяный водитель протаранил остановку после ДТП на северо-западе Москвы
РИА «Новости»
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Два автомобиля попали в серьезное ДТП на северо-западе Москвы. Одна из машин после удара протаранила остановку общественного транспорта, сообщил РЕН ТВ.

Авария произошла напротив торгового центра «Ковчег» на улице Дубравной. По информации источника канала, мужчина, который был за рулем автомобиля, влетевшего в остановку, вел себя странно. Предположительно, он был пьян.

Рядом с разбитой машиной лежала бутылка из-под водки, отметил собеседник РЕН ТВ. Кроме того, по его словам, водитель пытался оказывать сопротивление прибывшим на место правоохранителям.

Точные данные о пострадавших пока неизвестны. В дептрансе Москвы уточняли, что на месте работают оперативные службы, но других подробностей не привели.

ДТП Москва
04 августа 2024, 07:19
Три моста повредило паводком на федеральной трассе в Бурятии
РИА «Новости»
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Три моста повредило паводком на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

«Два участка федеральной трассы в зоне затопления. Есть проблемы пока с тремя мостами», - написал он.

Автомобилистам посоветовали выстраивать свой маршрут по объездным трассам. Цыденов опубликовал альтернативную схему для тех, кто собирался ехать по дороге Улан-Удэ - Чита.

Вышедшие из берегов реки затопили несколько муниципалитетов Бурятии, а также прорвали Хонхолойскую дамбу. В республике объявили режим чрезвычайной ситуации.

Проходящий через Мухоршибирский район Бурятии участок федеральной автодороги «Байкал» с 556-го по 587-й километр закрыли для движения транспорта.

Ранее в Бурятии реки перекрыли дороги к населенным пунктам Горхон, Дархит и Челутай. В пункты временного размещения уже привезли жителей улуса Бом , чьи дома попали в зону подтопления. Цыденов пообещал, что после ухода воды власти восстановят все размытые дороги и помогут населению.

Паводки Дороги Алексей Цыденов Бурятия Реки
04 августа 2024, 03:00
Испытатель российских танков погиб под завалами дома в Нижнем Тагиле
РИА «Новости»
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Под завалами рухнувшей многоэтажки в Нижнем Тагиле погиб Анатолий Огарков, который был незаменимым специалистом на «Уралвагонзаводе», испытателем танков. Об этом Ura.ru рассказал его лучший друг.

Он сообщил, что в момент ЧП Огарков отдыхал дома после ночной смены. Сына Алексея дома оставили, не повели в садик, чтобы вместе с семьей побыть. Шестилетнего мальчика нашли живым под завалами. Ребенка отправили в больницу в Екатеринбурге, ему сделали операцию.

Огаркова искали под завалами дома больше суток. По словам друга, спасатели пытались докричаться до него, а супруга с коллегами по работе ждала вестей на улице.

«Эти два дня были тяжелыми - неизвестность, ожидание. Редкие кадры [спасательной операции], которые появлялись, отрывочные сведения, давали надежду», - признался мужчина.

Ранее сообщили, что старший брат погибшего под завалами дома семилетнего мальчика винит себя в его гибели. Подросток разрешил ему сходить попить воды к знакомым до того, как произошел взрыв.

Спасатели Обрушения Взрывы Заводы Танки
04 августа 2024, 02:35
Женщина решила утихомирить пчел и устроила пожар на участке
Пресс-служба МЧС
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Рой пчел спровоцировал пожар во дворе частного дома. Возгорание тушили в селе Марфинка в Ростовской области, сообщила пресс-служба МЧС России.

Происшествие случилось еще 26 июля, но известно о нем стало только сейчас. По данным ведомства, 47-летняя женщина решила утихомирить пчел дымом и разожгла дрова на газовой плите.

Вот только из-за ветра угли разлетелись по двору, что привело к пожару. Жительница не смогла самостоятельно потушить пламя и обратилась за помощью к спасателям.

Площадь пожара составила 94 квадратных метра. В результате сгорели две хозпостройки и гараж, также пострадали два улья.

Два человека погибли при пожаре в деревне Дмитрошур в Удмуртии. Жилой дом вспыхнул из-за неосторожного курения мужчины. В результате огонь распространился на 127 квадратных метров. Также сгорели баня и дровник.

Спасатели Пожары Россия

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