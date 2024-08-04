Три человека погибли в ДТП возле села Ознобишино
Смертельное ДТП с участием Peugeo произошло утром 4 августа у села Ознобишино. Машина врезалась в дерево, а затем вылетела в кювет. Погибли три человека, сообщил источник 360.ru.
Авария произошла на съезде с Варшавского шоссе. Авто сильно повреждено, в салоне находятся погибшие, их тела зажало.
На месте работают оперативные службы. Прибыли криминалисты.
Позже источник добавил, что из Peugeo деблокировали три трупа. Причины аварии пока неизвестны.
Ранее машина влетела в дерево на северо-востоке Москвы, два человека получили травмы. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.