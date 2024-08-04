Три человека погибли в ДТП возле села Ознобишино

Два автомобиля попали в серьезное ДТП на северо-западе Москвы. Одна из машин после удара протаранила остановку общественного транспорта, сообщил РЕН ТВ.

Авария произошла напротив торгового центра «Ковчег» на улице Дубравной. По информации источника канала, мужчина, который был за рулем автомобиля, влетевшего в остановку, вел себя странно. Предположительно, он был пьян.

Рядом с разбитой машиной лежала бутылка из-под водки, отметил собеседник РЕН ТВ. Кроме того, по его словам, водитель пытался оказывать сопротивление прибывшим на место правоохранителям.

Точные данные о пострадавших пока неизвестны. В дептрансе Москвы уточняли, что на месте работают оперативные службы, но других подробностей не привели.