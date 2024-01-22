Три человека погибли в ДТП в Москве за неделю

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«Самыми частыми видами ДТП стали наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств - 49 и 42 ДТП соответственно», - уточнили в ГИБДД.

По данным ведомства, самым аварийным днем стала пятница. В этот день зафиксировали 22 ДДП. Меньше всего дорожных происшествий произошло в воскресенье - шесть.

Также в Госавтоинспекции добавили, что сотрудникам ведомства удалось пресечь 392 случая управления автомобилем водителями с признаками опьянения.

Ранее в Екатеринбурге водитель наехал на упавшую со снегоката четырехлетнюю девочку. Ее доставили в больницу.