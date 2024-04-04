Три человека погибли в ДТП в Калининградской области

В министерстве отметили, что жертвами смертельного ДТП в поселке Шоссейное стали водитель и два пассажира легковушки. Двое погибли на месте, третьего передали медикам, но мужчина не выжил.

«Водитель грузовика не пострадал», - указали в пресс-службе.

На месте ЧП работали шесть спасателей и одна единица техники.

Ранее три человека погибли из-за крупного ДТП на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. На дороге столкнулись две фуры и легковушка. Одна из машин загорелась, и огонь распространился на соседний автомобиль.

Еще одну крупную аварию зафиксировали на той же трассе на следующий день - в Чертковском районе Ростовской области перевернулся бензовоз. Из-за ДТП произошла утечка дизельного топлива, ликвидацией последствий аварии занимались 27 сотрудников МЧС и 12 единиц спецтехники.