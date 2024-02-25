Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом и легковушкой в Ярославской области

Три человека погибли и еще четверо пострадали в аварии с микроавтобусом и легковушкой в Ярославской области. В пресс-службе УМВД России по региону сообщили, что ДТП произошло на автодороге Мышкин - Некоуз в районе деревни Ступино.

Столкновение автомобиля Volkswagen и микроавтобуса Kia произошло около 09:40 25 февраля. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следователи и медики. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее, 24 февраля, массовое ДТП случилось на Северо-Восточной хорде в Москве. Всего столкнулись 12 машин. Несколько автомобилей выбросило на обочину - для того, чтобы их достать, потребовался эвакуатор. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.