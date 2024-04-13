Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Дагестане

По данным ведомства, авария произошла в субботу, примерно в 17:00 по московскому времени. Массовая авария произошла в селе Касумкент Сулейман-Стальского района, на дороге столкнулись автомобиль Hyundai Solaris, микроавтобус и грузовая машина.

Прокуратура даст оценку «соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и автомобильных дорогах». Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Жертвами аварии с микроавтобусом в Дагестане стали двое детей, еще восемь человек получили травмы, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального Минздрава.