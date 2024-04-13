13 апреля 2024, 19:32

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Дагестане

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Пассажирская «Газель», легковушка и грузовой автомобиль столкнулись в Сулейман-Стальском районе в Дагестане. Погибли три человека, также есть пострадавшие, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, авария произошла в субботу, примерно в 17:00 по московскому времени. Массовая авария произошла в селе Касумкент Сулейман-Стальского района, на дороге столкнулись автомобиль Hyundai Solaris, микроавтобус и грузовая машина.

Прокуратура даст оценку «соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и автомобильных дорогах». Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Жертвами аварии с микроавтобусом в Дагестане стали двое детей, еще восемь человек получили травмы, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального Минздрава.

Дагестан Грузовики ДТП
13 апреля 2024, 19:00
Стало известно, кто был целью нападавшего с коктейлем Молотова во Владимире
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Вице-губернатор Владимирской области Константин Баранов, предположительно, был целью мужчины, который бросил бутылку с коктейлем Молотова в здание администрации во Владимире. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, днем 13 апреля Баранов находился в здании администрации. По словам чиновника, первая бутылка с зажигательной смесью полетела в окно, вторая - в сторону его автомобиля.

Водитель, который ждал Баранова у входа, предотвратил порчу машины. Третью бутылку злоумышленник бросил в припаркованный Hyundai Creta.

Вице-губернатор заявил, что преступником оказался мужчину средних лет. Во время нападения он не прятал своего лица.

Ранее появилось видео , на котором запечатлен нападавший.

Чиновники Машины Водители
13 апреля 2024, 18:36
В Оренбурге зафиксировали максимальный пик паводка
РИА «Новости»
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В Оренбурге сейчас наблюдается максимальный пик паводка. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона в Telegram-канале.

«На сегодняшний день ситуация остается непростой. Сейчас в Оренбурге максимальный пик паводка», - указали в администрации.

Паводки Наводнение в Оренбургской области
13 апреля 2024, 18:32
Два человека пострадали в ДТП с грузовиком на востоке Москвы
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ДТП с грузовиком и легковым автомобилем произошло на Магнитогорской улице в Москве. Пострадали два человека, сообщил источник «360».

«Столкнулись грузовик и легковушка. С места аварии госпитализировали двух человек», - уточнил он.

Также очевидцы заметили рядом с ДТП вертолет. Подробности дорожного происшествия устанавливаются. Официальной информации пока не поступало.

Ранее на севере Москвы в Западном Дегунине взорвалась припаркованная машина. Травмы получил один человек. Также пострадали стоявшие по соседству автомобили. Следователи возбудили уголовное дело.

ДТП Москва
13 апреля 2024, 17:20
Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью у здания владимирской администрации
РИА «Новости»
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Во Владимире 13 апреля неизвестный метнул две бутылки с зажигательной смесью у здания администрации на Октябрьском проспекте. Один из коктейлей Молотова попал в припаркованный автомобиль, сообщил источник «360».

По словам источника, повреждения получил автомобиль Hyundai Creta, принадлежащий начальнику управления профилактики коррупционных правонарушений Инне Дыровой.

Власти Владимирской области в Telegram-канале подтвердили инцидент.

«Мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью. Злоумышленник задержан. Никто не пострадал», - заявили в правительстве региона.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Вильнюсе мужчина бросил коктейль Молотова в здание российского посольства. Полиция задержала злоумышленника.

Полиция

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