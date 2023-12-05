05 декабря 2023, 18:40

Три человека погибли в ДТП с маршруткой и бензовозом на Кубани

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Авария с участием бензовоза и маршрутного автобуса произошла в Краснодарском крае, погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

ЧП произошло около 16:20 в Славянском районе. На 64-м километре автотрассы Славянск-на Кубани - Темрюк столкнулись маршрутный автобус IVECO и бензовоз КамАЗ.

По предварительным данным, скончались три человека и еще семеро получили ранения. Пострадавших отвезли в центральную больницу Славянска-на-Кубани.

На месте аварии работают правоохранители, обстоятельства и причины ДТП уточняются.

В ноябре в Краснодарском крае произошла авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи.

Иномарка Mercedes сбила вышедшую на дорогу корову, тело животного отбросило в сторону скорой, а от нее - в припаркованный на обочине автомобиль Lada. В результате ДТП погибли два человека из Mercedes, еще двух человек доставили в больницу.

МВД РФ ДТП Краснодарский край
05 декабря 2023, 19:04
Сон волонтера помог найти пролежавшего трое суток в сугробе парня из Владимира
РИА «Новости»
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Во Владимире спасли жизнь 18-летнему Андрею Кочеткову, который трое суток пролежал в сугробе в лесу. Подробности рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» порталу «Pro город».

Молодой человек ушел из дома 1 декабря в лес, но к вечеру не вернулся домой. Обеспокоенные родители связались со спасателями «ЛизыАлерт», после чего начались поиски Андрея. Пропавшего юношу также искала полиция и добровольцы.

Как выяснилось позднее, в лесу Андрею стало плохо, он потерял сознание. Когда молодой человек пришел в себя, оказалось, что он получил обморожение ног и не может идти.

В это время спасательный отряд прочесывал территорию, но поиски не давали результата. Когда некоторые добровольцы уже стали терять надежду найти Андрея живым, одной из девушек-волонтеров приснился сон, в котором она видела парня лежащим возле болота.

Поскольку у спасателей не было других идей, они отправились в указанное место. Оказалось, что мистическая наводка была правильной. Из-за сильного обморожения ног парень был в критическом состоянии.

Андрея доставили в больницу, сейчас он в реанимации. Врачи оценивают текущее состояние молодого человека как средней степени тяжести.

Спасатели
05 декабря 2023, 18:50
Автомобиль загорелся на 73-м километре МКАД
РИА «Новости»
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В Москве на 73-м километре МКАД около съезда на Новокуркинское шоссе загорелся автомобиль. Об этом сообщил источник «360».

Информации о пострадавших и затруднении движения пока не поступало. Подробности произошедшего уточняются.

На место происшествия выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее три человека погибли в ДТП с маршруткой и бензовозом в Краснодарском крае. По предварительным данным, еще семеро получили ранения. Пострадавших отвезли в центральную больницу Славянска-на-Кубани.

ДТП Москва 2023
05 декабря 2023, 16:56
Ученик башкирской школы ударил ровесника ножом
РИА «Новости»
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В башкирском селе Кармаскалы ученик школы № 2 напал на ровесника с ножом-мультитулом. Об этом пострадавший сообщил «360».

В понедельник, 4 декабря, в здании учебного заведения между учениками седьмого и восьмого классов произошел конфликт: один из подростков ударил второго ножом-мультитулом.

«Сейчас у меня все хорошо, ничего не болит. Есть порез живота, но ничего не задето. Я в больнице, нужно убедиться, что нет инфекции», - рассказал пострадавший.

Подросток добавил, что причиной потасовки стали оскорбления со стороны оппонента в одном из мессенджеров.

Пресс-служба прокуратуры по Башкортостану уточнила, что по факту ЧП ведомство начало проверку.

«На месте происшествия выехал заместитель прокурора Кармаскалинского района Марсель Ягудин. Прокуратура проверит исполнение требований законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних и безнадзорности», - отметили в прокуратуре.

В марте 14-летний ученик седьмого класса московской школы получил удар ножом в спину от старшеклассницы.

Дети Школы Башкирия
05 декабря 2023, 16:53
Пенсионер из Москвы умер, выталкивая машину жены из сугроба
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве пенсионер умер от перенапряжения, когда он выталкивал из сугроба машину жены. Об этом рассказал Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, супруга попросила мужа подтолкнуть автомобиль при выезде из двора на улице Фадеева. В это время у мужчины случился приступ эпилепсии. Жена сразу вызвала скорую, а пока она ехала попыталась самостоятельно привести супруга в чувства. Врачи приехали на место и констатировали смерть.

Известно, что пенсионер переболел коронавирусной инфекцией, что могло усугубить приступ. Точная причина смерти установят позднее.

Ранее другой пенсионер из Москвы умер после того, как выпил жидкость для снятия лака. Пожилой мужчина перепутал его с флаконом из-под лекарств.

Машины Москва 2023

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