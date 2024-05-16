16 мая 2024, 09:30

Три человека погибли в авиакатастрофе в Теннесси

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

В штате Теннесси разбился небольшой самолет. В результате крушения погибли три человека, сообщил телеканал ABC News.

По информации телеканала, борт вылетел из города Батон-Руж в штате Луизиана. Он направлялся в Луисвилл, штат Кентукки. Однако рядом с Франклином потерпел крушение.

Шериф округа Теннесси Уильямсон Марк Элрод предположил, что самолет развалился на части еще в воздухе. При этом точную причину авиакатастрофы установят эксперты.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Колумбии разбился военный вертолет Ми-17. Авиакатастрофа унесла жизни девяти человек. Среди погибших - шесть офицеров и два солдата. О причинах крушения пока ничего неизвестно.

США Авиакатастрофы Самолеты
16 мая 2024, 10:12
Девушка сорвалась со скалы на Сахалине
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Сахалинской области на Быковских порогах 17-летняя девушка упала со скалы. Пострадавшая выжила, ее увезли в больницу, сообщил сайт региональной пожарно-спасательной службы.

В ведомстве уточнили, что несколько молодых людей приехали отдохнуть к реке Красноярка. В какой-то момент одна из девушек, поскользнувшись, сорвалась со скалы и упала с большой высоты на каменный приступок.

Прибывшие на место пожарные спецсредствами эвакуировали пострадавшую и передали врачам. После оказания первой помощи девушку привезли в центральную долинскую больницу. Информация о ее состоянии не уточняется.

Ранее в ирландском графстве Клэр 20-летняя туристка оступилась на горной тропе и упала с двухсотметровой скалы в реку. Девушку достали из водоема, но спасти ее не удалось.

Дети Реки
16 мая 2024, 09:56
«Крысеныши, не могли нормально?». Футболисты «Енисея» избили отдыхающих на турбазе в Красноярске
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
В Красноярске футболисты клуба «Енисей» подрались с посетителями базы отдыха. Как рассказала 360.ru супруга избитого мужчины Лилия, причиной конфликта стало вызывающее поведение спортсменов.

Громкая музыка «Конфликт начался из-за их несоблюдения правил на базе отдыха, это все-таки общественное место, это не частный коттедж», - сказала она.

По ее словам, футболисты вели себя развязно. Они очень громко слушали музыку, мешая другим отдыхать. Сначала ситуацию пытались решить мирным путем. Компания Лилии обратилась в администрацию базы отдыха. Руководство тоже пыталось решить ситуацию самостоятельно. Однако в итоге им пришлось вызвать Росгвардию.

«В правила поведения на базе отдыха прописано, что громкую музыку слушать нельзя, нужно соблюдать правила и не мешать отдыхающим, потому что здесь все платят деньги. И приезжают отдохнуть семьями с детьми. То есть это все было слишком напористо, громко, весело было только им. Слышно было только их», - пояснила Лилия.

После приезда правоохранителей несколько песен футболисты слушали негромко. Однако затем снова начали вести себя развязно. Тогда администрация базы отдыха опять вызвала Росгвардию. Правоохранители хотели забрать колонку у спортсменов.

Удар поставленный Ближе к ночи компания Лилии начала собираться домой. Женщина грузила пакеты в машину, а когда подошла к беседке, увидела, что там стоят двое спортсменов.

«Вы что, крысеныши, не могли нормально», - сказал один из футболистов.

После этого они начали оскорблять маму Лилии. Отчим собеседницы 360.ru не стал это терпеть и начал выяснять отношения с футболистом. Муж Лилии изначально в конфликте не участвовал. Но когда увидел, что на его тестя спортсмен летит с кулаками, толкнул футболиста.

«По увечьям своего мужа я вижу, что удар у парня поставлен. Он, по-моему, не тем занимается», - отметила Лилия.

Росгвардия приехала в третий раз. Лилия вызывала скорую помощь. Медики увезли ее мужа в больницу. Состояние пострадавшего, по ее словам, не самое хорошее.

«Оставляет желать лучшего. Травмы головы и сломанные кости на лице. Под строжайшим контролем находимся», - резюмировала она.

По данным источника 360.ru, всех участников конфликта доставили в отдел полиции для разбирательства. Супругу Лилии диагностировал закрытую черепно-мозговую травму, перелом лобной кости и верхней челюсти.

Отдых Драки Спортсмены Росгвардия
16 мая 2024, 07:27
Стали известны подробности гибели мотоциклиста под колесами трамвая в Москве
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Погибший в Духовском проезде мотоциклист попал в аварию, будучи пьяным. Он умер под колесами трамвая, когда скрывался с места ДТП. Источник 360.ru показал последствия столкновения.

Мотоциклист, по словам источника, выпивал, а потом решил покататься по тротуару. Когда ехал, задел автомобиль, а бросившись наутек, угодил под трамвай в Духовском проезде.

Он получил тяжелые травмы, так как ездил без шлема , и скончался на месте ДТП. Из-за аварии в районе остановки «Духовской переулок» в четвертом Рощинском проезде маршруты общественного транспорта временно изменили. Дептранс Москвы сообщал о задержке трамваев № 26 и № 38.

Большая пробка образовалась 15 мая на ЦКАД из-за аварии.

Стрела манипулятора снесла металлическую конструкцию с указателями. 360.ru показал видео с места ДТП.

Мотоциклы ДТП Алкоголь Москва
16 мая 2024, 04:29
Бросавшегося на людей в центре Челябинска нудиста увезли в «психушку»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Челябинске задержали мужчину, который в голом виде ходил по улицам города и бросался на прохожих. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Мужчина был задержан <…> и передан прибывшим врачам для помещения его в психоневрологическое медучреждение», - рассказали в ведомстве.

Личность мужчины к настоящему моменту не установили.

Ранее москвичку, которая в голом виде в продуктовом магазине «молилась» на банки с консервированными ананасами , отправили в психбольницу. Девушка бросалась на покупателей и просила отвести ее к «отцу по имени Вечность». Диагноз предстоит установить специалистам.

Врачи Россия Челябинск

Новости по теме