Три человека погибли в авиакатастрофе в Теннесси

В Красноярске футболисты клуба «Енисей» подрались с посетителями базы отдыха. Как рассказала 360.ru супруга избитого мужчины Лилия, причиной конфликта стало вызывающее поведение спортсменов.

Громкая музыка «Конфликт начался из-за их несоблюдения правил на базе отдыха, это все-таки общественное место, это не частный коттедж», - сказала она.

По ее словам, футболисты вели себя развязно. Они очень громко слушали музыку, мешая другим отдыхать. Сначала ситуацию пытались решить мирным путем. Компания Лилии обратилась в администрацию базы отдыха. Руководство тоже пыталось решить ситуацию самостоятельно. Однако в итоге им пришлось вызвать Росгвардию.

«В правила поведения на базе отдыха прописано, что громкую музыку слушать нельзя, нужно соблюдать правила и не мешать отдыхающим, потому что здесь все платят деньги. И приезжают отдохнуть семьями с детьми. То есть это все было слишком напористо, громко, весело было только им. Слышно было только их», - пояснила Лилия.

После приезда правоохранителей несколько песен футболисты слушали негромко. Однако затем снова начали вести себя развязно. Тогда администрация базы отдыха опять вызвала Росгвардию. Правоохранители хотели забрать колонку у спортсменов.

Удар поставленный Ближе к ночи компания Лилии начала собираться домой. Женщина грузила пакеты в машину, а когда подошла к беседке, увидела, что там стоят двое спортсменов.

«Вы что, крысеныши, не могли нормально», - сказал один из футболистов.

После этого они начали оскорблять маму Лилии. Отчим собеседницы 360.ru не стал это терпеть и начал выяснять отношения с футболистом. Муж Лилии изначально в конфликте не участвовал. Но когда увидел, что на его тестя спортсмен летит с кулаками, толкнул футболиста.

«По увечьям своего мужа я вижу, что удар у парня поставлен. Он, по-моему, не тем занимается», - отметила Лилия.

Росгвардия приехала в третий раз. Лилия вызывала скорую помощь. Медики увезли ее мужа в больницу. Состояние пострадавшего, по ее словам, не самое хорошее.

«Оставляет желать лучшего. Травмы головы и сломанные кости на лице. Под строжайшим контролем находимся», - резюмировала она.

По данным источника 360.ru, всех участников конфликта доставили в отдел полиции для разбирательства. Супругу Лилии диагностировал закрытую черепно-мозговую травму, перелом лобной кости и верхней челюсти.