Три человека погибли при стрельбе в кафе в Стамбуле

По информации источника агентства, между членами двух семей из-за драки детей произошел конфликт. Сначала взрослые просто спорили, а потом перешли от словесных аргументов к стрельбе. Причем открыли ее в помещении кафе.

На место оперативно прибыли полицейские и скорая помощь, также туда направили силы быстрого реагирования и следователей. Всех пострадавших госпитализировали.

Собеседник Anadolu отметил, что у некоторых родственников погибших случился нервный срыв, им оказали помощь на месте происшествия.

Зимой этого года мужчина и женщина напали на КПП у здания суда в районе Чаглаян в Стамбуле. Они стреляли по полицейскому блокпосту, силовики открыли ответный огонь по преступникам, нейтрализовав злоумышленников.

В МВД тогда заявили, что нападавшие были членами Революционной народно-освободительной партии-фронта, признанной террористической в Турции.