Три человека погибли при пожаре в Ярославле

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ЧП произошло в среду, 13 марта, в одной из квартир жилого дома по улице Алмазная в Заволжском районе. В результате возгорания погибли трое человек: женщина и двое мужчин.

«По факту произошедшего СУ СК России по Ярославской области организовано проведение доследственной проверки», - заявили в ведомстве.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты СКР для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств. Они назначат проведение необходимых экспертиз - пожарно-технической и судебно-медицинской - для определения источника возгорания.

Предварительно, причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, поскольку от электричества и газа квартиру отключили за неуплату.

Ранее мужчина, женщина и ребенок погибли при пожаре в поселении Новофедоровское в Новой Москве.