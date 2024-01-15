Три человека погибли при пожаре в частном доме в Брянской области

Читайте нас в:

Возгорание в доме, расположенном в переулке Коммунистический, произошло в ночь на 15 января. Около 00:35 спасатели локализовали огонь на площади 30 квадратных метров.

После разбора завалов нашли тела двух мужчин и женщины. Региональный главк МЧС устанавливает причины пожара. В ведомстве напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности при использовании отопительных приборов.

Ранее в Петербурге произошло два крупных пожара в районе склада Wildberries.

Ущерб от одного из них оценили в 10 миллиардов рублей.