Три человека погибли при пожаре в частном доме в Брянской области
Частный дом загорелся в городе Унеча Брянской области. В результате пожара погибли двое мужчин и одна женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Возгорание в доме, расположенном в переулке Коммунистический, произошло в ночь на 15 января. Около 00:35 спасатели локализовали огонь на площади 30 квадратных метров.
После разбора завалов нашли тела двух мужчин и женщины. Региональный главк МЧС устанавливает причины пожара. В ведомстве напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности при использовании отопительных приборов.
Ранее в Петербурге произошло два крупных пожара в районе склада Wildberries.
Ущерб от одного из них оценили в 10 миллиардов рублей.