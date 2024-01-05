Три человека погибли при лобовом столкновении двух иномарок в Приморье

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В пятницу, 5 января, на 699-м километре автодороги Хабаровск - Владивосток Toyota Nadia выехала на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Toyota Camry.

В результате аварии погибли водитель, женщина-пассажир и малолетний ребенок, находившиеся в Toyota Nadia. Еще одной несовершеннолетней пассажирке иномарки удалось выжить, ее госпитализировали с различными травмами.

Водитель Toyota Camry, по предварительным данным, от госпитализации отказался. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ДТП.

Минувшей ночью в Свердловской области машина скорой помощи улетела в кювет , где пролежала несколько часов.