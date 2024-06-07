Три человека погибли при ДТП в Забайкальском крае

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Движение транспортных средств временно приостановили на Крымском мосту. Об этом сообщил Telegram-канал информационного центра.

Ограничение ввели около трех часов ночи. Водителей, находившихся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие. А также их призвали содействовать в соответствии с указаниями работников службы транспортной безопасности.

В среду, 5 июня, военкоры сообщали, что в воздушном пространстве к югу от Крымского моста появился американский беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE12.

До этого днем над нейтральными водами Черного моря зафиксировали полет американского беспилотника-разведчика Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.

В конце мая Российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост.

ВСУ пытались ударить по переправе десятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS.