07 июня 2024, 04:00

Три человека погибли при ДТП в Забайкальском крае

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Три человека погибли в ДТП с участием вахтового автомобиля в Забайкальском крае. Также известно о 19 пострадавших, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Авария произошла в поселке Давенда Могочинского района. Вахтовый автомобиль перевозил бригаду рабочих.

«19 пострадавших и трое погибших. На месте работают шесть бригад скорой медицинской помощи Могочинской ЦРБ», - отметили в ведомстве.

На месте ДТП находятся сотрудники Госавтоинспекции и полиции. Причины дорожного происшествия устанавливаются.

Днем, 6 июня, в Кемерове столкнулись два трамвая , которые шли в попутном направлении. После аварии за медпомощью обратились 108 человек. Медики госпитализировали 20 пострадавших. ГИБДД показала фото с места происшествия.

Скорая помощь ДТП Минздрав
07 июня 2024, 02:49
Движение автотранспорта перекрыли по Крымскому мосту
РИА «Новости»
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Движение транспортных средств временно приостановили на Крымском мосту. Об этом сообщил Telegram-канал информационного центра.

Ограничение ввели около трех часов ночи. Водителей, находившихся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие. А также их призвали содействовать в соответствии с указаниями работников службы транспортной безопасности.

В среду, 5 июня, военкоры сообщали, что в воздушном пространстве к югу от Крымского моста появился американский беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE12.

До этого днем над нейтральными водами Черного моря зафиксировали полет американского беспилотника-разведчика Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.

В конце мая Российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост.

ВСУ пытались ударить по переправе десятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS.

Крымский мост
07 июня 2024, 02:14
Число пострадавших при взрыве в Армении достигло семи
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Число госпитализированных в результате взрыва на газозаправочной станции близ города Абовян выросло до семи. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Армении.

«В результате взрыва на дороге Ереван - Севан госпитализировали семь человек. <…> Двое пострадавших находятся в реанимации, их состояние крайне тяжелое», - указали в сообщении.

Состояние четырех пострадавших оценивается как стабильное. Еще одного человека выписали из больницы. Число боевых расчетов, принимающих участие в тушении пожара, составило 30.

В четверг вечером взрыв произошел на газозаправочной станции в районе города Абовян, после этого вспыхнул сильный пожар. Сейчас на месте взрыва работают оперативные службы. Также сообщалось о пяти пострадавших при взрыве.

Армения Пожары Больницы Взрывы
07 июня 2024, 01:08
Брат с сестрой пропали в лесу в Свердловской области, их ищут 200 человек
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Брат и сестра случайно убежали от дедушки после рыбалки в Свердловской области и пропали. К поискам подключились более 200 человек. Об этом сообщило Ura.ru.

«Утром 5 июня внуки 10 и 12 лет возвращались с дедом с рыбалки. Они просто убежали от него в лесу. Он их искал, но не нашел. О пропаже в полицию сообщила их мама», - уточнили журналисты.

Дети приехали на дачу в деревню Бурмакина Слободо-Туринского района. Из-за проблем с речью их дедушка не смог объяснить, как именно потерялись внуки. Сейчас их ищут более 200 человек. Среди них спасатели, волонтеры и неравнодушные люди. Известно, что вместе с пропавшими братом и сестрой находятся две собаки.

В конце мая на севере Москвы пропали двое мальчиков в возрасте восьми и 10 лет. Поисками пропавших занималась полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Беглецов нашли ближе к вечеру. Оказалось, что они провели весь день в ближайшем парке.

Урал Спасатели Дети Свердловская область Полиция Рыбалка
07 июня 2024, 00:42
Тело подростка нашли в реке в Смоленской области
РИА «Новости»
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В Смоленской области возбудили уголовное дело о смерти 11-летнего мальчика в реке Западная Двина, тело которого обнаружили днем 6 июля в городе Велиж. Об этом сообщила пресс-служба СКР по Смоленской области.

По данным следствия, несколько подростков купались в реке, но потом одного из них унесло течением. Трое детей в возрасте от 11 до 13 лет смогли выплыть на берег самостоятельно.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тело ребенка через некоторое время.

Там уже работают следователи и криминалисты. Они осматривают место ЧП, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в водоеме в Новой Москве на дне водоема обнаружили человеческие останки , правоохранители проводят доследственную проверку.

Спасатели Дети МЧС РФ Следственный комитет России Реки

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