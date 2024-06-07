Три человека погибли при ДТП в Забайкальском крае
Три человека погибли в ДТП с участием вахтового автомобиля в Забайкальском крае. Также известно о 19 пострадавших, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Авария произошла в поселке Давенда Могочинского района. Вахтовый автомобиль перевозил бригаду рабочих.
«19 пострадавших и трое погибших. На месте работают шесть бригад скорой медицинской помощи Могочинской ЦРБ», - отметили в ведомстве.
На месте ДТП находятся сотрудники Госавтоинспекции и полиции. Причины дорожного происшествия устанавливаются.
Днем, 6 июня, в Кемерове столкнулись два трамвая , которые шли в попутном направлении. После аварии за медпомощью обратились 108 человек. Медики госпитализировали 20 пострадавших. ГИБДД показала фото с места происшествия.