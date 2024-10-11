11 октября 2024, 17:44

Три человека погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом под Астраханью

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ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком произошло на трассе Астрахань — Волгоград Аксарайское Шоссе. Жертвами аварии стали три человека, пострадали 14, сообщила пресс-служба МВД по Астраханской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля МАЗ выехал на полосу встречного движения, после этого он столкнулся с автобусом.

В результате ДТП оба водителя скончались до приезда скорой помощи. Также несовместимые с жизнью травмы получил один из пассажиров автобуса. Помощь медиков понадобилась 14 пассажирам. Причины дорожного происшествия устанавливаются.

По данным МЧС , спасатели сейчас ликвидируют последствия ДТП. На месте работают восемь специалистов и две единицы техники. В ведомстве добавили, что число получивших травмы различной степени тяжести выросло до 17 человек.

Ранее смертельное ДТП произошло в Татарстане. В результате столкновения двух автобусов погибли два человека.

ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком произошло на трассе Астрахань - Волгоград Аксарайское Шоссе. Жертвами аварии стали три человека, пострадали 14, сообщила пресс-служба МВД по Астраханской области.

МВД РФ ДТП МЧС РФ Автобусы
11 октября 2024, 17:35
Детеныш кенгуру Крош вернулся в Ярославский зоопарк
Пресс-служба МВД
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В Ярославский зоопарк вернулся детеныш кенгуру Крош, которого похитил выходец из Вологодской области. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Крош, выйдя из переноски, осмотрелся, а когда увидел знакомые мордочки родителей, ринулся к ним. Обнюхав друг друга, счастливая семья воссоединилась», - отметили в зоопарке.

О похищении кенгуру из Калуги и Ярославля стало известно 1 октября. Через несколько дней ярославские полицейские задержали вора с поличным , когда он ехал в электричке. При нем была сумка с одним из детенышей внутри. Еще один кенгуренок погиб.

Задержанный ранее был судим за кражу и находился в розыске, после того как сбежал из-под домашнего ареста. Зверька обследовали в местном зоопарке и передали хозяевам обратно в Калужскую область.

Кроша же нашли подмосковные оперативники в Королеве.

Животные Зоопарки
11 октября 2024, 12:38
Группа подростков травила и била 13-летнюю девочку в школе Красноярского края
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В одной из школ Красноярска группа подростков била и издевалась над 13-летней девочкой. Видео с избиением появилось в распоряжении 360.ru.

Кадры с издевательствами над подростком также разлетелись по соцсетям. Почему над девочкой измывались, неизвестно.

В комментариях к публикациям пользователи писали, что учителя якобы замечали происходящее, но никак на это не реагировали. Школьница, указывали в Сети, из неблагополучной семьи, курит и употребляет спиртное. Однако официального подтверждения этой информации нет.

В Главном управлении образования Красноярска начали служебное расследование. Его проводят вместе с администрацией школы, инспектором по делам несовершеннолетних и представителем прокуратуры Октябрьского района города.

В понедельник, 14 октября, в школах пройдут классные часы, на которых с учениками проведут беседу по исполнению правил поведения.

Межрегиональный центр по делам детей запросил проверку по факту избиения школьницы.

«Направили в адрес прокуратуры Красноярского края, Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и краевого министерства образования соответствующие запросы об организации проверки», - уточнили в центре.

Красноярские полицейские организовали проверку.

Школы Красноярский край
11 октября 2024, 09:48
Жители башкирского села снесли сотовую вышку, боясь, что она их всех погубит
РИА «Новости»
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Жители села Ташбулатово в Башкирии опрокинули сотовую вышку, боясь негативного влияния на свое здоровье. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По его информации, сельчане открутили болты на вышке и она упала, зацепив линию электропередачи. После этого в населенном пункте пропала сотовая связь. И вероятно, вместе с ней и опасения людей о вреде 5G.

Как сообщил РБК сотовый оператор Т2, которому принадлежала конструкция, она не могла упасть сама, поскольку ее только недавно осматривали. Кроме того, жители села в 2021 году уже роняли вышку, также опасаясь влияния 5G.

Компания обратилась в полицию. Все обстоятельства случившегося теперь устанавливают правоохранители.

Восстановление конструкции может занять не менее трех месяцев. В Т2 также напомнили, что за порчу чужого имущества предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее в Минцифры объявили, что тестовые зоны 5G в России появятся до 2030 года.

Гаджеты Башкирия
11 октября 2024, 07:53
Два грузовых поезда столкнулись в Челябинской области, есть пострадавший
Pxhere
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В Челябинской области на станции Челябинск-Южный столкнулись два грузовых поезда. В результате пострадал работник локомотивной бригады, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

ЧП произошло 10 октября в 21:43 по местному времени на станции Челябинск-Южный. В результате столкновения двух поездов сошли три порожних платформы и одна платформы с грузом. Угрозы экологической безопасности нет.

«По предварительной информации, пострадал один из работников локомотивных бригад (зафиксированы ушибы), ему оказывается необходимая медицинская помощь», - уточнили в пресс-службе.

На место выехал восстановительный поезд со станции Челябинск. ЧП на дороге не повлияло на движение пассажирских поездов. Специалистам предстоит выяснить причины происшествия. На прошлой неделе на главном железнодорожном вокзале Ярославля предотвратили теракт. На одном из прибывших вагонов обнаружили взрывчатку.

Челябинская область Дороги Поезда

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