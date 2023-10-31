«Три человека избили ни за что». Группа мужчин напала на нижегородца за замечание о нарушении ПДД

Трое избили ни за что Конфликт произошел 25 октября. По словам потерпевшего, он сделал замечание водителю, который ехал по двору в неположенном месте. После этого между пешеходом и автомобилистом развязалась драка. Затем из машины вышел еще один человек, который тоже начал избивать нижегородца.

«Я кричу: „За что? За что ты бьешь?“. Потом удалось отползти, побежал вызывать милицию, за телефоном побежал. Вот вызвали, взяли телефон, выбежал снимать их на улицу, на видео зафиксировать номера этой машины, сфотографировать вот этих бойцов», - рассказал мужчина.

По словам пострадавшего, нападавшими оказались бойцы ММА. Затем к спортсменам подъехали их знакомые, один из которых тоже ударил пострадавшего. Мужчина добавил, что за происходящим наблюдал член сборной России по боксу, однако он не участвовал в избиении.

«Надеемся, что камеры видеонаблюдения зафиксировали. То есть, три человека избили ни за что», - возмутился мужчина.

В ходе конфликта нижегородцу сломали глазницу и перегородку носа. Мужчина также получил сотрясение головного мозга, ушиб и гематому.

«Били как на ринге. Потом вот определили, что на одежде у них была символика бойцовского клуба», - подчеркнул мужчина.

Обычный бытовой конфликт Боксер Дамил Шарафутдинов в беседе с «360» заявил, что СМИ упомянули его имя, чтобы раздуть конфликт. По его словам, потерпевший находился в неадекватном состоянии и оскорблял нападавших. В итоге один из них не сдержался и нанес мужчине несколько ударов.

«Но так как драки было две, его кто-то избил до нашего приезда. Кто его избил, мы не знаем. Следствие уже в курсе, насколько я знаю, там уже есть данные по тем людям, кто его избивал. <…> Не знаю, кто его до до нашего приезда избил, но это обычный бытовой конфликт, который пытаются выдать за какую-то там межнациональную историю», - отметил Шарафутдинов.

Он добавил, что профессиональные спортсмены не имеют права устраивать драки на улице.

«Просто представьте, что бы с ним было, если бы я его реально бил», - сказал боксер.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту причинения телесных повреждений жителю Нижегородской области.

Ранее омоновец в Москве избил коллегу из-за проверки его работы. Руководителю подразделения не понравилось, что ревизор обнаружил проблемы и доложил о них вышестоящим лицам.