15 августа 2024, 22:52

Три автобуса сгорели на стоянке в Петербурге

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Три автобуса полностью выгорели в районе автовокзала на Обводном канале в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по городу.

По данным ведомства, сообщение о возгорании на улице Днепропетровской, дом № 63 поступило на пульт дежурного в 16:43 по московскому времени 15 августа.

«Полностью сгорели три автобуса. В 17:18 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», - уточнили в МЧС.

В ликвидации пожара задействовали 17 специалистов МЧС и четыре единицы техники.

Петербургская прокуратура занялась установлением обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее в Челябинске в результате пожара в частном жилом доме погиб пожилой мужчина.

До этого в Казани загорелась мансарда административного здания, обошлось без пострадавших, люди самостоятельно успели эвакуироваться.

Спасатели Санкт-Петербург Пожары МЧС РФ Автобусы
15 августа 2024, 21:13
Мощные взрывы сняли на видео на месте крушения Ту-22М3 под Иркутском
РИА «Новости»
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Несколько мощных взрывов прозвучали на месте крушения бомбардировщика Ту-22М3 в районе поселка Михайловка Иркутской области. Об этом сообщил Telegram–канал Mash.

Предположительно, два взрыва сняли на видео очевидцы, находившиеся неподалеку от места крушения. На кадрах видно яркие вспышки и поднимающиеся в небо языки пламени. Местные жители сообщили о трех взрывах.

Глава региона Игорь Кобзев ранее писал, что после крушения самолета в Иркутской области спасатели нашли всех четырех военных. Ту-22М3 упал в безлюдной местности недалеко от поселка Михайловка в Черемховском районе.

Согласно неподтвержденной информации, у одного из членов экипажа диагностировали перелом ноги, еще двое получили множественные ушибы.

По данным Минобороны , предварительной причиной происшествия стала техническая неисправность. На месте ЧП работали экстренные службы.

Несколько мощных взрывов прозвучали на месте крушения бомбардировщика Ту-22М3 в районе поселка Михайловка Иркутской области. Об этом сообщил Telegram–канал Mash.

Иркутская область Взрывы Видео Самолеты
15 августа 2024, 20:55
Пожар на заводе в Люберцах полностью потушили
РИА «Новости»
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Сотрудники МЧС полностью потушили возгорание на заводе имени Ухтомского в Люберцах. Площадь пожара составила 2,7 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба ведомства.

Сигнал о пожаре поступил диспетчерам в 08:35 утра. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Возгоранию присвоили третий ранг пожарной опасности.

Авиация МАЦ сбросила 150 тонн воды. На месте работали 95 человек личного состава и 33 единицы техники. В 12:40 стало известно о ликвидации пламени. Угрозы жизни и здоровью населению не было.

Ранее 360.ru показал кадры с места тушения пожара. Сотрудники МЧС задействовали в ликвидации вертолеты.

Накануне сильный пожар тушили в торговом комплексе «Рио» на юго-западе Москвы. Огонь распространился на 200 квадратных метрах. По предварительным данным, источник возгорания находился на одном из этажей, где располагался фитнес-центр.

Люберцы Пожары Заводы Москва
15 августа 2024, 15:35
Появилось видео мощного пожара в Казани
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Днем 15 августа в Казани вспыхнула мансарда административного здания. В распоряжении 360.ru появились кадры с места происшествия.

Пресс-служба МЧС России уточнила, что ЧП произошло на улице Восстания.

«На улице Восстания горит мансарда административного здания на 750 квадратных метрах. Предварительно, пострадавших нет, люди эвакуировались самостоятельно», - отметили в ведомстве.

В 15:27 ведомство объявило о локализации возгорания. К тушению привлекли более 80 специалистов и 14 единиц техники.

Мощное возгорание произошло на заводе имени Ухтомского в Люберцах. На месте ЧП задействовали вертолеты, которые сбросили порядка 150 тонн воды, 360.ru показывал кадры с места ЧП.


Пожары Казань Видео
15 августа 2024, 10:38
Подросток ранил из отцовского дробовика своих одноклассников в Якутии
Pxhere
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Якутский подросток случайно встретил из дробовика отца в двух одноклассников. Об этом сообщила прокуратура региона.

«В Хангаласском районе госпитализированы двое школьников с дробовыми ранениями ног, случайный выстрел произвел несовершеннолетний», - указали в надзором ведомстве.

в Минздраве региона уточнили, подростки 14 и 15 лет получили огнестрельные ранения. Их госпитализировали, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

«На сегодняшний день состояние детей оценивается врачами средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - добавили в министерстве.

По информации агентства ЯСИА , вечером 13 августа двое подростков пришли к 13-летнему другу. Они зашли в гараж отца, где увидели два охотничьих ружья. Один из мальчиков взял оружие и выстрелил, попав в ноги ребятам.

Якутия Минздрав Школьники Оружие

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