16 марта 2024, 21:38

Третий случай массовой порчи бюллетеней произошел в Борисоглебске Воронежской области

РИА «Новости»
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Молодая девушка залила зеленкой урну для голосования в Борисоглебске Воронежской области. Об этом сообщила территориальная избирательная комиссия городского округа в социальной сети «ВКонтакте». Это уже третий случай массовой порчи бюллетеней в городе за первые два дня голосования на выборах президента России.

По данным ТИК, провокация произошла на участке № 428. Местная жительница пришла проголосовать на участок по месту прописки, но вместо бюллетеней залила в прорезь ящика красящую жидкость.

«Члены УИК, дежурившие возле стационарного ящика, оттесняли юную нарушительницу закона, однако часть жидкости попала в избирательный ящик. Сотрудники полиции, дежурившие на УИК, не позволили девушке покинуть помещение УИК, началась процессуальная проверка действий жительницы города», - сообщили в избирательной комиссии.

После провокации урну опечатали, голосование на участке продолжилось. После закрытия участка члены УИК изучат испорченные бюллетени на вопрос читаемости.

Накануне два аналогичных случая произошли в Борисоглебске. Бюллетени на двух разных участках города испортили местные жительницы 58 и 66 лет. Против них возбудили уголовные дела по статье 141 Уголовного кодекса «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

В первый день голосования на избирательных участках разных городов зафиксировали несколько случаев массовой порчи бюллетеней с помощью зеленки. В большинстве инцидентов исполнителями оказались молодые девушки или пожилые женщины. Некоторые из них сообщили полицейским, что стали жертвами мошенников и по их указке пошли на правонарушение. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

Законы Россия Работа Полиция Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 21:12
Неизвестный похитил ребенка на севере Москвы
РИА «Новости»
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Неизвестный похитил ребенка четырех-пяти лет и скрылся с ним на автомобиле. Это произошло у торгового центра в районе Дмитровского шоссе в Москве, сообщил источник «360».

По предварительной информации, злоумышленник передвигается на белой машине Hyundai Solaris. Владелец авто проживает в Мытищах. Полиция сейчас разыскивает злоумышленника.

Ранее в Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина вымогал у школьников деньги, а потом попытался похитить одного из них. Приятель четвероклассника сообщил о случившемся в полицию. Пьяного петербуржца задержали на проспекте Авиаконструкторов.

Дети Машины Полиция Москва
16 марта 2024, 21:08
Цирковая гимнастка сорвалась с кольца во время выступления в Новосибирске
Телеканал «360»
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Цирковая гимнастка сорвалась с высоты прямо во время выступления в Новосибирске. В распоряжении «360» оказалось видео ее падения.

На шоу «Королевского цирка Гии Эрадзе» 25-летняя Елизавета Чумакова без страховки выполняла вис на одной стопе, но не удержалась и упала на арену.

После падения гимнастка не встала, ее унесли со сцены. Артистку госпитализировали, она находится в сознании.

Жительница Новосибирска рассказала «360», что была на шоу с утра. Опасный трюк тогда прошел благополучно, хотя и удивил ее.

«Эта же артистка, утром ходили на него. Трюк был благополучно закончен. Именно он меня удивил - без страховки и очень сложно, конечно. Приезжали домой, а тут такие новости. Очень жаль», - рассказала зрительница.

Народный артист России Эдгард Запашный в Telegram-канале разместил видеообращение самой пострадавшей гимнастки. Девушка находится в больнице на обследовании, и, по ее словам, чувствует себя нормально. Артистка объяснила, что не стала вставать после падения из-за стандартных мер предосторожности для таких случаев.

«Да, действительно, сегодня со своего любимого одного носка я слетела. Высота была невысокая. Все нормально. <…> Я жива, здорова», - рассказала гимнастка.

Запашный уточнил, что у Чумаковой незначительные переломы пяток и тазобедренного сустава.

Артистка Большого Московского цирка Влада Морозова потеряла сознание за кулисами после выступления. Позже она умерла в реанимации первой Градской больницы.

Цирки Больницы Видео
16 марта 2024, 18:30
Контейнеровоз снес минимум три крана в порту на западе Турции
РИА «Новости»
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Иностранное судно столкнулось с кранами в международном порту Коджаэли в Турции. О происшествии сообщил в соцсети X губернатор провинции Седдар Явуз.

Он уточнил, что ЧП случилось, когда судно выполняло маневр при приближении к порту. В результате никто не пострадал. Ущерба окружающей среде также не зафиксировали.

В Управлении мореходства Турции уточнили, что 368-метровый контейнеровоз YM Witness, устроивший обрушение кранов в порту, следовал под флагом Гонконга.

Маневр контейнеровоз выполнял под контролем лоцмана. Несколько контейнеров из-за случившегося рухнули с борта судна в воду.

Видео момента столкновения опубликовало в своем Telegram-канале РИА «Новости». Судя по кадрам, судно успело снести по меньшей мере три крана.

Турция
16 марта 2024, 17:49
Беременная женщина умерла в московском кафе
РИА «Новости»
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В Москве в кафе умерла женщина на 37-й неделе беременности. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

На фудкорте на улице 10 лет Октября женщина купила еду, подавилась и скончалась.

Прибывшие на место ЧП врачи смогли спасти жизнь только ее ребенку. После экстренного кесарева сечения медики отправили младенца в перинатальный центр.

В Ставропольском крае умерла беременная женщина , решившая сделать аборт на дому. Потеряв сознание, женщина скончалась до приезда медиков. Мертвую жену с недоношенным ребенком обнаружил в окровавленной ванне супруг. О беременности он не знал.

В Краснодарском крае школьница родила в туалете. Девушка умерла от потери крови. Как рассказал «360» источник , ее мать до последнего скрывала беременность дочери, боясь огласки.

Еда Дети Беременность Врачи Женщины Москва

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