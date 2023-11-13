Третий энергоблок Курской АЭС отключили

«Стояли, на телефоны снимали». Спасший детей таксист в Калуге рассказал, что никто не пытался остановить собаку

У напавшей на детей в Калуге собаки не обнаружили симптомов бешенства. Следователи устроили проверку, допросили владельца стаффордширского бультерьера и назначили судебно-медицинские экспертизы. Таксист Шокиржон Рахматов рассказал «360», что от пса пострадали три ребенка.

Зеваки с телефонами Мужчина закончил поездку и высадил пассажира около дома по улице Минской, 36, когда услышал крики девочек. Он подъехал ближе к подъезду и увидел, что собака набросилась на детей.

«Сразу ногами ударил собаку, одну спас, усадил в машину. Вторая очень сильно пострадала. <…> У меня тоже дети есть, как я буду смотреть. <…> В 200 метрах у углового дома еще увидел мальчика, он тоже очень сильно пострадал. Очень много людей стояли, на телефоны снимали», - сказал он.

По версии следствия, хозяин оставил домашнего стаффордширского бультерьера без присмотра. Пес выбежал на улицу и напал на 10-летних мальчика и девочку. Таксист отогнал собаку и спас детей, они получили раны. Следком устроил проверку, опросил свидетелей, владельца собаки и самих детей, назначил судебно-медицинские экспертизы.

Шокиржон Рахматов заявил, что напавшая на детей собака - очень сильная и злая. Его возмутило, что очевидцы даже не пытались спасти детей. Только женщина кричала с шестого этажа, чтобы они отогнали пса. Таксист дождался прихода родителей, передал им пострадавших и продолжил работать.

По его словам, ни родители, ни власти города не связывались с ним, несмотря на обещания городского головы Калуги Дмитрия Денисова его наградить. Мужчина заявил, что не нуждается в деньгах - он все сделал ради детей.

Рваные раны Состояние одной из пострадавших девочек удовлетворительное, сообщила «360» ее мать. Отец девочки уточнил, что она получила укус и рваные раны.

«Мы на перевязку в больнице больше не ездим, обрабатываем самостоятельно. Сказали, что заживление идет нормально», - сказал он.

По словам мужчины, дочь гуляла с подругой. Собака напала на них возле подъезда. Мужчина заявил, что уже общался со следователем, виделся с таксистом, спасшим дочь, и разговаривал с владельцем пса.

«Хозяин собаки извинения принес сразу же, потом периодически справлялся о самочувствии. Насчет компенсации еще не разговаривали», - сказал он.

Бешенства не обнаружили Кадры с места происшествия и беседы с мужчиной показало в своем Telegram-канале Следственное управление СК России по Калужской области. Владелец собаки заявил, что всегда выгуливал ее на поводке, но без намордника. Он связался с родителями пострадавших детей.