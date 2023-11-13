13 ноября 2023, 13:30

Третий энергоблок Курской АЭС отключили

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В Курчатове приостановили питание третьего энергоблока Курской АЭС. После завершения работ его снова подключат к сети, сообщило управление информации и общественных связей предприятия.

Энергоблок № 3 Курской АЭС отключили от сети действием автоматики 13 ноября в 10:33. Нарушения пределов условий безопасной эксплуатации не зафиксировали. Радиационный фон остался в пределах нормы.

Пресс-служба заявила, что разгрузку энергоблока произвели по требованиям технологического регламента и инструкций по эксплуатации. Энергоблок № 1 оставили без генерации, № 2 и № 4 загрузили по графику. После запланированных работ энергоблок снова подключат к сети.

Курская АЭС питает 19 областей Центрального федерального округа России, поставляет половину мощности всех электростанций Черноземья и обеспечивает большинство промышленных предприятий Курской области. Вечером 26 октября ее пытались атаковать беспилотниками. Нападение не сказалось на работе предприятия. Спустя неделю, по информации СМИ, на территории станции снова обнаружили украинский дрон. Он не сдетонировал при падении.

АЭС
13 ноября 2023, 13:06
Человек упал на пути на юго-востоке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена человек упал на рельсы. Из-за этого временно увеличили интервалы движения поездов, передал Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», - написали в сообщении.

Других данных о происшествии нет.

UPD: Движение поездов начали вводить график.

Это не единственный случай в столичной подземке. Подобное происшествие случилось в пятницу, 10 ноября, на Замоскворецкой линии.

После того как человека подняли на платформу, движение поездов оперативно восстановили.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы
13 ноября 2023, 12:35
Безбилетник разнес турникет на станции московского метро «Народное Ополчение»
Сайт мэра и правительства Москвы
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На станции метро «Народное Ополчение» пассажир ногой выбил створку турникета. Акт вандализма попал на камеры видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что 34-летний мужчина с судимостью, не желая оплачивать проезд в метро, попытался протиснуться на станцию «Народное Ополчение» за пассажиром, у которого был билет.

Сотрудники подземки заметили нарушителя и попросили его оплатить проезд либо покинуть метро. Это очень разозлило безбилетника. Выходя из метро, он ногой разбил правую створку турникета.

Вскоре полицейские нашли злоумышленника благодаря видеофиксации. Против него возбудили уголовное дело о вандализме.

Похожий случай произошел в конце октября на станции метро «Жулебино» в Москве. Там безбилетник заметил «нужного» пассажира, побежал за ним, но быстро понял, что створки турникета уже наполовину закрылись. Тогда он надавил на одну из них и разбил.

Метро Вандализм Москва 2023
13 ноября 2023, 12:18
«Стояли, на телефоны снимали». Спасший детей таксист в Калуге рассказал, что никто не пытался остановить собаку
Сайт мэра и правительства Москвы
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У напавшей на детей в Калуге собаки не обнаружили симптомов бешенства. Следователи устроили проверку, допросили владельца стаффордширского бультерьера и назначили судебно-медицинские экспертизы. Таксист Шокиржон Рахматов рассказал «360», что от пса пострадали три ребенка.

Зеваки с телефонами Мужчина закончил поездку и высадил пассажира около дома по улице Минской, 36, когда услышал крики девочек. Он подъехал ближе к подъезду и увидел, что собака набросилась на детей.

«Сразу ногами ударил собаку, одну спас, усадил в машину. Вторая очень сильно пострадала. <…> У меня тоже дети есть, как я буду смотреть. <…> В 200 метрах у углового дома еще увидел мальчика, он тоже очень сильно пострадал. Очень много людей стояли, на телефоны снимали», - сказал он.

По версии следствия, хозяин оставил домашнего стаффордширского бультерьера без присмотра. Пес выбежал на улицу и напал на 10-летних мальчика и девочку. Таксист отогнал собаку и спас детей, они получили раны. Следком устроил проверку, опросил свидетелей, владельца собаки и самих детей, назначил судебно-медицинские экспертизы.

Шокиржон Рахматов заявил, что напавшая на детей собака - очень сильная и злая. Его возмутило, что очевидцы даже не пытались спасти детей. Только женщина кричала с шестого этажа, чтобы они отогнали пса. Таксист дождался прихода родителей, передал им пострадавших и продолжил работать.

По его словам, ни родители, ни власти города не связывались с ним, несмотря на обещания городского головы Калуги Дмитрия Денисова его наградить. Мужчина заявил, что не нуждается в деньгах - он все сделал ради детей.

Рваные раны Состояние одной из пострадавших девочек удовлетворительное, сообщила «360» ее мать. Отец девочки уточнил, что она получила укус и рваные раны.

«Мы на перевязку в больнице больше не ездим, обрабатываем самостоятельно. Сказали, что заживление идет нормально», - сказал он.

По словам мужчины, дочь гуляла с подругой. Собака напала на них возле подъезда. Мужчина заявил, что уже общался со следователем, виделся с таксистом, спасшим дочь, и разговаривал с владельцем пса.

«Хозяин собаки извинения принес сразу же, потом периодически справлялся о самочувствии. Насчет компенсации еще не разговаривали», - сказал он.

Бешенства не обнаружили Кадры с места происшествия и беседы с мужчиной показало в своем Telegram-канале Следственное управление СК России по Калужской области. Владелец собаки заявил, что всегда выгуливал ее на поводке, но без намордника. Он связался с родителями пострадавших детей.

Собаки Животные Следственный комитет России
13 ноября 2023, 11:36
После посещения кинотеатра в Иркутске без вести пропал 11-летний ребенок
РИА «Новости»
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Школьник отправился с другом в кино в Свердловском округе, сел на такси и не вернулся домой. Полиция приступила к поискам 11-летнего мальчика, сообщила пресс-служба МВД по Иркутской области.

Ребенок 11 ноября вместе с другом посетил один из торговых центров, после чего должен был отправиться домой. По информации полиции, мальчик может находиться в районе микрорайона Зеленый Берег.

По словам представителя поискового отряда «Лиза Алерт», раньше он никогда не сбегал из дома. Сотрудники МВД опросили близких ребенка и таксиста, который отвозил его от кинотеатра.

В качестве особых примет ребенка родственники указали темно-русые волосы, карие глаза, рост около 120 сантиметров. Пропавший мальчик был одет в черный пуховик с коричневыми вставками, синие джинсы, темно-синюю шапку и белые кроссовки.

Ранее в Подмосковье в Видном из дома сбежали двое детей 11 и 13 лет. Школьники могли убежать из-за того, что боялись наказания за плохие отметки. В последний раз подростки попали на камеру около улицы Хачатуряна, когда они заходили в подъезд.

Дети Полиция

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