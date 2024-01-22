Третий человек умер после пьяной аварии на остановке в Южно-Сахалинске

«От полученных телесных повреждений трое пешеходов погибли, несовершеннолетняя потерпевшая находится в стабильном состоянии. Обвиняемый по уголовному делу задержан», - сообщила пресс-служба.

Авария произошла утром 4 января. По версии следствия, пьяный 25-летний парень без водительских прав ехал по проспекту Мира , не справился с управлением и сбил четырех человек на автобусной остановке. Две женщины погибли на месте, 10-летнюю девочку и мужчину госпитализировали.

Уголовное дело возбудили по части шестой статьи 264 УК России «Нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц». Суд постановил арестовать водителя.

В Екатеринбурге пьяный владелец иномарки протаранил трамвайную остановку на улице Челюскинцев. Никто не пострадал.