Третьеклассник из Москвы напугал школу боевой гранатой

По данным издания, третьеклассник без явной причины пришел в школу с гранатой. Когда учителя заметили ее, то вызвали в школу отца мальчика. Мужчина рассказал, что ребенок нашел гранату во время прогулки по лесу. К делу привлекли полицию.

Выяснилось, что отец третьеклассника - черный копатель, хранивший дома целый арсенал боеприпасов. Среди них - мины времен Великой Отечественной войны, немецкие гранаты, гильзы, различные снаряды и патроны.

В четверг, 23 ноября, из-за двух гранат , предположительно времен Второй мировой войны, 60 человек эвакуировали из многоэтажки в Москве. Их нашли жильцы в мусоропроводе. Кто и зачем положил туда гранаты - неизвестно.