Третьего участника стрельбы на Коровинском шоссе поймали и доставили в полицию

Перестрелка произошла около 21:00, в ней принимали участие три человека. Двоих увезла скорая помощь, третий участник беспорядков сбежал с места происшествия. Полиции сообщили приметы сбежавшего: коренастый мужчина с бородой в черной одежде.

По камерам наблюдения установили его местонахождение - в районе Талдомской и Ангарской улиц. Спустя некоторое время беглеца задержали и доставили в отделение МВД.