Третье за утро объявление о ракетной опасности сделали в Севастополе
В Севастополе уже третий раз за утро объявили о ракетной опасности. Сообщение появилось в Telegram-канале губернатора Михаила Развозжаева.
«Внимание всем! Снова ракетная и воздушная опасность!» - предупредил он.
Утром ВСУ снова попытались атаковать Севастополь ракетами. Сработала система противовоздушной обороны, обломок ракеты нашли возле причала в районе Сухарной балки. Через некоторое время, около 09:30, Развозжаев опять распространил объявление о ракетной опасности в городе. В 10:02 он сообщил об отбое опасности, однако уже пять минут спустя предупреждение вновь актуализировалось.