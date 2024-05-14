Третье уголовное дело возбудили в Петербурге после падения автобуса в реку

Регбистка сборной России и краснодарской «Кубани» Амина Сайлаонова подверглась оскорблениям и угрозам от неизвестного мужчины в вагоне поезда на МЦК. В интервью 360.ru спортсменка рассказала подробности происшествия.

По ее словам, сидевший рядом с ней пассажир бесцеремонно ее разглядывал и задавал вопросы о ее «половой принадлежности», спрашивая, не трансвестит ли она.

«Он откровенно заявлял, что, если ему не понравится мой ответ, я быстренько оттуда (из поезда - прим. ред.) вылечу. Дальше я уже снимать [на телефон] начала», - рассказала девушка.

Мужчина при этом грозился вызвать охрану, но потом неожиданно вышел из вагона.

«Возможно, он испугался моих слов», - предположила Сайлаонова.

Она отметила, что иногда люди, не разобравшись, могут к ней применить обращение «молодой человек», но подобный случай произошел впервые.

Спортсменка рассказала, что в полицию не обращалась, потому что на снятом ею видео нет даже лица абьюзера.

«Мы решили с друзьями и специалистами, что оно того не стоит», - подчеркнула собеседница 360.ru.

Также он рассказала, как выглядит этот человек: «Седой, с короткой стрижкой, щетиной, глаза карие, телосложение среднее».

Ей даже показалось странным, что при таких физических данных он не «побоялся вступить с ней в диалог».

По ее мнению, найти этого мужчину можно только с помощью камер видеонаблюдения.