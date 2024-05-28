28 мая 2024, 12:22

Треш-блогера Mellstroy вновь объявили в розыск

РИА «Новости»
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Треш-блогер Mellstroy (Андрей Бурим) вновь оказался в базе розыска МВД. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

По данным Telegram-канала Mash , блогер мог попасть в список разыскиваемых за уклонение от весеннего призыва. Два месяца назад его имя удалили из базы МВД.

Первый раз блогера объявили в розыск за отказ служить в белорусской армии. Сначала Mellstroy перебрался в ОАЭ, но там против него возбудили дело за публичное оскорбление мусульманина. Ему пришлось бежать в Турцию.

Кроме того, блогер попытался обелить свою репутацию и закупил спортинвентарь и одежду для 500 детских домов в Белоруссии.

Сейчас Бурим продолжает вести стримы из Турции, распределяя среди зрителей задания за миллионы рублей. Так, мальчик из Литвы смог убедить президента своей страны Гитанаса Науседу передать привет блогеру.

Белоруссия МВД РФ Блогеры Россия
28 мая 2024, 11:32
Главного инженера шахты «Листвяжная» в Кузбассе осудили по делу о взрыве
РИА «Новости»
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Суд приговорил главного инженера шахты «Листвяжная» в Кузбассе к четырем годам лишения свободы. Следствие установило, что мужчина был причастен к аварии, в результате которой погибло более 50 горняков. Об этом сообщила пресс-служба Кемеровского областного суда.

Подсудимый нарушил правила эксплуатации автоматизированной системы управления, из-за чего на шахте 25 ноября 2021 года произошел взрыв. Жертвами ЧП стали 51 человек, более 100 пострадали.

«Суд приговорил Лобанова к четырем годам в колонии общего режима. В срок зачли нахождение в СИЗО», - указали в пресс-службе.

Фигурантами уголовных дел, связанных с аварией, также проходили руководители и сотрудники предприятия, работники Ростехнадзора и врачи. По некоторым делам суд уже вынес приговоры - экс-директор шахты получил два года колонии, а экс-заместителя главного врача «Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров» приговорили к крупному штрафу за сокрытие травм горняков в обмен на взятку.

Ранее в Якутии затопило шахту «Мир» компании «Алроса». Спасатели смогли связаться со 130 горняками, которых заблокировало в руднике.

Шахты Уголовное дело Суд Врачи Взрывы Пожар на шахте «Листвяжная» в Кузбассе
28 мая 2024, 10:58
Звезду шоу «Пацанки» сбил автомобиль
РИА «Новости»
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Звезда шоу «Большие девочки» и «Пацанки» Амина Усманилаева попала в больницу после того, как ее сбила машина. Об этом сообщил портал Voice.

По словам 24-летней телезвезды, ее сбил мужчина за рулем автомобиля.

«На нас наехал какой-то человек, потому что мы просто стояли и разговаривали громко», - уточнила она.

Усманилаеву срочно увезли в больницу с множественными травмами, где она провела полночи.

«Перелом руки, перелом челюсти, сотрясение мозга. Почти не спала сегодня, больно даже лежать», - сообщила девушка.

Звезда реалити-шоу поделилась кадрами из травмпункта и пожаловалась, что из-за переломов ей теперь трудно разговаривать и есть.

Усманилаева выходила в финалы шоу «Новые пацанки» и «Большие девочки». Оба раза она занимала второе место. Недавно девушка призналась, что ей сделали предложение.

Ранее финалистка «Пацанок» Яна Цветкова заявила в полицию о попытке массового изнасилования. Правоохранители выяснили, что вызов был ложный, и начали в отношении девушки проверку.

Больницы Машины Телевидение
28 мая 2024, 09:57
Мужчина пострадал в загоревшемся авто на МКАД
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Машина загорелась у 76-го съезда по направлению в сторону Химок на МКАД утром 28 мая. Об этом 360.ru сообщил источник.

Пострадал один взрослый мужчина. Информация о его состоянии пока неизвестна.

Как уточил источник, машину охватило открытое пламя. Подробности происшествия и причина пожара выясняются. Из-за возгорания автомобиля затруднено движение на внутренней стороне 77 километра МКАД, сообщил Telegram-канал Дептранса.

«Движение затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты», - предупредили водителей.

Ранее крупный пожар произошел на штрафстоянке в Мытищах. Сгорели минимум девять автомобилей. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Пожары Химки Мужчины Машины
28 мая 2024, 09:20
Российские пограничники за год пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей
РИА «Новости»
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За 2023 год российские пограничники помешали контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов на более чем 500 миллионов рублей и культурных ценностей — примерно на 100 миллионов. Об этом РИА «Новости» сообщил первый замдиректора — руководитель погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов.

На северо-западном и западном направлениях засекали в основном оружие, боеприпасы, наркотики и психотропные вещества, товары двойного назначения и попадающие под действие ответных ограничительных мер России. На Северном Кавказе были попытки незаконного провоза драгметаллов и оружия. На казахстанском направлении практиковалась контрабанда подсанкционной продукции и стратегически важных товаров и ресурсов, на дальневосточном - незаконное перемещение водных биоресурсов, дериватов особо ценных диких животных, драгоценных камней.

Кулишов добавил, что на приграничной территории с 2020 года выросло количество нарушений природоохранного законодательства в отношении ценных растений. С этого времени удалось пресечь свыше 300 случаев незаконного оборота женьшеня и радиолы розовой.

В марте у прилетевшей из Катара пассажирки в московском аэропорту нашли незадекларированные ювелирные изделия общей стоимостью более 4,2 миллиона рублей.

За 2023 год российские пограничники помешали контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов на более чем 500 миллионов рублей и культурных ценностей - примерно на 100 миллионов. Об этом РИА «Новости» сообщил первый замдиректора - руководитель погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов.

Контрабанда ФСБ Россия Оружие

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