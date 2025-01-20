20 января 2025, 10:37

Треш-блогер из Краснодарского края заставил сына целовать манекен

Unsplash
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Треш-блогер Ваге Казарян, известный как Мага-торнадо, начал снимать скандальные ролики с маленьким сыном. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.

Ради лайков житель Краснодарского края заставил ребенка целовать манекен, после чего сделал это сам. Ваге не стесняется в выражениях при сыне и поощряет мат из уст мальчика.

В блоге есть много видео, где ребенок использует брань - отцу это только в радость. Мужчина неоднократно привлекался к ответственности за создаваемый им треш-контент.

В 2022 году Казарян публиковал ролики, в которых нарушал ПДД и провоцировал других водителей. На одном видео он ударил ни в чем не повинную собаку. В 2024 году «Мага-торнадо» получил административное наказание за мелкое хулиганство.

Ранее в Госдуме начали обсуждать законы, направленные на борьбу с треш-стримами. Трансляции с демонстраций жестокости предложили отнести к запрещенной информации.

Дети Видео Блогеры Краснодарский край
20 января 2025, 10:57
Младенец и двое взрослых погибли в ДТП под Нижним Новгородом
РИА «Новости»
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Три человека, в том числе младенец, погибли, еще трое пострадали при столкновении двух машин в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла недалеко от деревни Корниловка в Навашинском районе. По предварительным данным, водитель Lada не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Hyundai.

«В результате ДТП погибли три пассажира Lada - мужчина, женщина и двухмесячный ребенок», - уточнили в МВД.

Водитель отечественного автомобиля, а также водитель и пассажирка Hyundai пострадали.

Ранее на северо-востоке Москвы столкнулись такси и поливомоечная машина. Пострадали два человека. К месту происшествия отправили санитарный вертолет МАЦ. Одного из водителей доставили в городскую клиническую больницу № 36.

ДТП Водители Lada
20 января 2025, 03:57
Самолет Новосибирск — Южно-Сахалинск ушел на запасной аэродром в Хабаровске
РИА «Новости»
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Густой туман внес коррективы в работу аэропорта Южно-Сахалинска утром 20 января. Самолет, следовавший из Новосибирска на Сахалин, был вынужден уйти на запасной аэродром, сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.

В аэропорту Южно-Сахалинска оказалась низкая видимость из-за плотного тумана.

«Самолет, выполняющий рейс S7 5257 Новосибирск - Южно-Сахалинск, ушел на запасной аэродром в Хабаровске», - уточнили в аэропорту.

Позже в воздушной гавани сообщили, что на тот же запасной аэродром направили также самолет авиакомпании «Россия». Рейс FV 6283 следовал по направлению Москва - Южно-Сахалинск.

Ранее в Шереметьево самолет Sukhoi Superjet рейса Москва - Саранск запросил аварийную посадку из-за неисправности индикации шасси.

Несколько дней назад самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший в Ереван, экстренно приземлился в аэропорту Минеральных Вод из-за неисправности системы кондиционирования. Обошлось без погибших и пострадавших.

Самолеты Россия Погода Сибирь
19 января 2025, 22:01
Вертолет отправили на место ДТП на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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На северо-востоке Москвы произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Столкнулись автомобиль Citroen и поливомоечная машина на базе КамАЗ, как сообщил 360.ru источник в городских экстренных службах.

Два автомобиля столкнулись на улице Советской армии. Один автомобиль вылетел за пределы дороги и врезался в забор. На место прибыли сотрудники полиции, а также вылетел санитарный вертолет МАЦ.

После аварии перекрыли три полосы движения. Аварийно-спасательные работы проводить не будет, так как топливо не разлилось.

Пострадавших в ДТП осмотрели в карете скорой помощи. Водителя доставят в городскую клиническую больницу № 36.

«Ребенка с сотрясением головного мозга в сопровождении матери отправили в больницу Святого Владимира», - уточнил источник.

Ранее в Москве на 25-м километре Ленинградского шоссе столкнулись автомобиль каршеринга , два такси и один байк. Информация о пострадавших не поступала.

Вертолеты Дети Больницы Скорая помощь ДТП Машины Полиция Москва
19 января 2025, 20:29
Подросток загорелся от удара током на крыше поезда под Оренбургом
РИА «Новости»
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В Медногорске подросток загорелся после удара током, когда пытался сделать селфи на поезде. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, в ночь на 19 января юноша залез на крышу вагона, чтобы сфотографироваться на фоне железной дороги. Однако зацепился за дугу, что привело к возгоранию его одежды.

Прохожие стали советовать ему спрыгнуть с крыши в снег. Сначала молодой человек кричал, что у него не получается, но в какой-то момент совершил прыжок в снег. Очевидцы сразу бросили к нему на помощь.

Приехавшие медики доставили пострадавшего в больницу. Сейчас он находится в реанимации на ИВЛ без сознания. У подростка зафиксировали ожоги 80% тела.

Похожий случай произошел в Ростове-на-Дону. В Железнодорожном районе города 14-летний подросток залез на крышу вагона и коснулся высоковольтного электрического провода. Мальчик попал в реанимацию с серьезными ожогами.

Дети Больницы Поезда

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