Треш-блогер из Краснодарского края заставил сына целовать манекен

Ради лайков житель Краснодарского края заставил ребенка целовать манекен, после чего сделал это сам. Ваге не стесняется в выражениях при сыне и поощряет мат из уст мальчика.

В блоге есть много видео, где ребенок использует брань - отцу это только в радость. Мужчина неоднократно привлекался к ответственности за создаваемый им треш-контент.

В 2022 году Казарян публиковал ролики, в которых нарушал ПДД и провоцировал других водителей. На одном видео он ударил ни в чем не повинную собаку. В 2024 году «Мага-торнадо» получил административное наказание за мелкое хулиганство.

Ранее в Госдуме начали обсуждать законы, направленные на борьбу с треш-стримами. Трансляции с демонстраций жестокости предложили отнести к запрещенной информации.