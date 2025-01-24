Тренеру, применившему насилие к ребенку в бассейне в Москве, назначили обязательные работы

В детском бассейне на улице Генерала Белова 22 января тренер по плаванию проводил индивидуальное занятие с девятилетним мальчиком. Мужчина, который был обязан обеспечивать безопасность ученика и учитывать особенности его здоровья и физического развития, насильно окунул его в бассейн.

Мужчина должен будет посещать обязательные работы.

Приговор еще не вступил в законную силу.

В октябре прошлого года в Ставропольском крае осудили тренера спортивной школы, которая была вместе с колонной велосипедистов-подростков во время их гибели под Пятигорском. Ее приговорили к шести годам колонии общего режима.