24 января 2025, 14:07

Тренеру, применившему насилие к ребенку в бассейне в Москве, назначили обязательные работы

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Московского тренера по плаванию приговорили к 360 часам обязательных работ за применение физического насилия к ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В детском бассейне на улице Генерала Белова 22 января тренер по плаванию проводил индивидуальное занятие с девятилетним мальчиком. Мужчина, который был обязан обеспечивать безопасность ученика и учитывать особенности его здоровья и физического развития, насильно окунул его в бассейн.

Мужчина должен будет посещать обязательные работы.

Приговор еще не вступил в законную силу.

В октябре прошлого года в Ставропольском крае осудили тренера спортивной школы, которая была вместе с колонной велосипедистов-подростков во время их гибели под Пятигорском. Ее приговорили к шести годам колонии общего режима.

Дети Прокуратура РФ Москва
24 января 2025, 14:14
Посетителей Эрмитажа эвакуировали после сообщений о минировании
Unsplash
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Сотрудники Эрмитажа вывели всех посетителей из здания из-за угрозы минирования. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу музея.

По данным источника, сотрудники получили «анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности». Сейчас экспозиционные залы и служебные помещения Эрмитажа проверяют сотрудники безопасности музея и Росгвардии.

«Посетители с сегодняшними билетам смогут посетить выставки в любой другой день», - рассказали в музее.

На прошлой неделе из-за угрозы взрыва эвакуировали посетителей торгового центра «Филион» в Багратионовском проезде на западе Москвы. Источник 360.ru рассказал, что в спасательную службу поступило анонимное сообщение о том, что устройства на зарядке телефонов заминированы. Прибывшие на место кинологи проверили помещение и территорию «Филиона» и не обнаружили там взрывных устройств.

Санкт-Петербург Эвакуации
24 января 2025, 13:35
В Салехарде огонь охватил склад «Почты России» на площади 160 квадратов
Пресс-служба МЧС
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В Салехарде загорелся склад «Почты России». В пресс-службе МЧС России сообщили, что на месте работают пожарные.

«Угрозы соседним зданиям нет», - отметили в ведомстве.

Огонь тушат 34 специалиста и восемь единиц техники.

На видеозаписи, которую предоставили в МЧС, можно увидеть, что из помещения валит густой темный дым. На других кадрах пожарные с фонарями осматривают здание склада изнутри, а на заднем плане заметны языки пламени.

В пресс-службе МЧС ЯНАО сообщили Ura.ru , что возгорание произошло на Гаражной улице. Пламя бушует на площади 160 квадратных метров.

Ранее в пятницу в Луганске вспыхнул пожар на кондитерском складе. Огонь охватил площадь 200 квадратных метров. В МЧС сообщили, что на место происшествия выехали 27 огнеборцев и пять единиц техники.

Пожары МЧС РФ
24 января 2025, 13:04
«Есть отличие от оригинала». Вице-премьер Казахстана — о слитых данных черных ящиков AZAL
Global Look Press
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Обнародованная ранее расшифровка переговоров экипажа с диспетчерами якобы на борту потерпевшего крушение самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) отличается от оригинала. Об этом заявил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, сообщило агентство «Казинформ».

«Где-то в интернете кто-то что-то опубликовал. Это не означает, что это истина. Есть большое отличие от содержимого черных ящиков», - подчеркнул он, говоря об «утечке» данных бортовых самописцев.

Бозумбаев подчеркнул, что при расшифровке черных ящиков одинаковый доступ к данным имели эксперты из Казахстана, Азербайджана, России и Бразилии.

Ранее казахстанский вице-премьер, который возглавляет комиссию по расследованию крушения самолета, подчеркнул, что предварительный отчет об авиакатастрофе возле Актау могут опубликовать на следующей неделе.

Казахстан Авиакатастрофы Самолеты Россия Азербайджан Крушение самолета в Актау
24 января 2025, 12:03
Хотел пошутить. Россиянин в Таиланде не собирался убивать сына, когда швырял его в воду
Unsplash
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Задержанный за убийство сына-подростка в Таиланде россиянин не собирался умышленно вредить мальчику. Об этом Telegram-каналу Shot рассказали очевидцы случившегося.

«Артем не собирался убивать сына, а хотел пошутить: скинуть его в воду, чтобы тот сам доплыл до берега: оставалось около 200 метров», - рассказали свидетели происшествия.

ЧП произошло в водах Суринских островов. Катер перевозил 30 пассажиров по экскурсионному маршруту. Среди них были 45-летний россиянин Артем и его 13-летний сын. Мужчина выбросил подростка за борт лодки, и тот попал под гребной винт.

Капитан сразу же остановил судно и вместе с другими пассажирами поднял мальчика на борт, но ребенок получил серьезную травму головы. Подростка быстро доставили на сушу и отвезли в больницу, расположенную в районе Хура Бури. Мальчика не удалось спасти, он умер.

Отца мальчика задержали, ему инкриминируют умышленное убийство. Максимальное наказание - смертная казнь либо пожизненное заключение. У погибшего мальчика не было российского гражданства, он родился в Таиланде. Артем был в отношениях с местной женщиной.

Таиланд

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