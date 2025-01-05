Тренера спортшколы Владимира обвинили в избиении учеников

В пресс-службе ведомства уточнили, что в СМИ появилась жалоба матери одной из пострадавших учениц, которая заявила, что дочь пожаловалась на регулярные оскорбления со стороны тренера, а также применение насилия при помощи спортивного инвентаря.

Владимирские следователи организовали проверку по жалобе жительницы. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю областного управления Артему Кулакову завести уголовное дело и доложить о ходе расследования.

Тренера спортивной школы олимпийского резерва № 5 во Владимире обвинили в оскорблениях и физическом насилии над учениками.

По данным издания Newsvladimir речь идет о спортивной школе олимпийского резерва № 5. Жалобу матери одной из учениц распространил адвокат Владислав Луньков. В качестве доказательства женщина привела аудиозапись одной из тренировок дочери, где тренер нецензурно высказался в адрес детей.

«Мы прослушали запись тренировки и выяснили, что педагог применяла физическую силу. Она заломила дочери руку, провела лицом по полу и толкнула в стену, о которую девочка ударилась виском», - добавила мать пострадавшей.

В конце декабря дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) на полгода отстранила от соревнований Федерацию гимнастики Азербайджана и тренерский состав за насилие над спортсменками. В ходе проведенного расследования выяснилось, что бывший главный тренер сборной республики Мариана Васильева избивала учениц за лишний вес, лишала денег и запрещала встречаться с родными.