Тренер сборной России по гребле на байдарках Дмитрий Адаев стал жертвой ДТП

«Министерство спорта области выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким, воспитанникам Дмитрия Адаева. Весь спортивный мир скорбит вместе с вами», - подчеркнули в ведомстве.

Адаеву было 40 лет. Греблей он начал заниматься в 1996 году, тренировался у Сергея Лукьянова и Алексея Неловко. Был призером чемпионата Европы, победителем первенства Европы, в 2010 году завоевал чемпионский титул среди студентов.

После окончания спортивной карьеры продолжил популяризировать греблю на байдарках и каноэ - стал тренером в Саратовской областной спортивной школе олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ.

По данным сайта kp.ru , Адаев попал в аварию в Аннинском районе Воронежской области. Его Volkswagen Touareg столкнулся с грузовиком Shacman.