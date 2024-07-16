16 июля 2024, 20:17

Тренер сборной России по гребле на байдарках Дмитрий Адаев стал жертвой ДТП

Читайте нас в: Google Новости

В ДТП погиб тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев. Об этом сообщили в пресс-службе министерства спорта Саратовской области.

«Министерство спорта области выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким, воспитанникам Дмитрия Адаева. Весь спортивный мир скорбит вместе с вами», - подчеркнули в ведомстве.

Адаеву было 40 лет. Греблей он начал заниматься в 1996 году, тренировался у Сергея Лукьянова и Алексея Неловко. Был призером чемпионата Европы, победителем первенства Европы, в 2010 году завоевал чемпионский титул среди студентов.

После окончания спортивной карьеры продолжил популяризировать греблю на байдарках и каноэ - стал тренером в Саратовской областной спортивной школе олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ.

По данным сайта kp.ru , Адаев попал в аварию в Аннинском районе Воронежской области. Его Volkswagen Touareg столкнулся с грузовиком Shacman.

ДТП Россия
16 июля 2024, 21:34
Мальчик с синяками по всему телу убежал от матери в Петербурге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пятилетний мальчик с синяками и ссадинами пришел к станции метро «Международная» в Петербурге без сопровождения взрослых.  Ребенок привлек внимание прохожих, сообщила «Фонтанка».

По данным издания, мальчик пытался самостоятельно пройти в подземку. Сотрудники метро отправили его в детскую городскую больницу. После осмотра врачи выявили у ребенка множественные травмы. Мальчик рассказал, что его якобы истязала мать.

Позже выяснилось, что ребенок проживает в городе Сланцы в Ленобласти. На днях он с матерью приехал в гости к родственникам в Петербург. Сначала ребенок гулял на детской площадке, а затем вместе с мамой пошел в магазин, откуда сбежал.

Некоторое время женщина безуспешно искала сына, но потом обратилась в полицию. Следы ушибов на теле мальчика она объяснила его гиперактивностью.

Ранее тело девятилетнего мальчика нашли в чемодане в Перми. На трупе ребенка были следы удушья и колото-резаные раны. В убийстве заподозрили его мать. Камеры наблюдения зафиксировали, как ночью женщина катила чемодан по улице.

Санкт-Петербург Дети Метро Полиция
16 июля 2024, 21:19
Лидер террористов из «Крокуса» подрался с сотрудником СИЗО
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В СИЗО «Лефортово» произошла драка между его сотрудником и Далерджоном Мирзоевым, лидером расстрелявших людей в «Крокус Сити Холле» террористов. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Уроженец Таджикистана стал грубо высказываться об исламе в разговоре с оперативником-мусульманином. Вспыхнул конфликт, который перерос в потасовку.

После инцидента сотрудникам СИЗО приказали свести к минимуму общение с арестованными. Официального подтверждения этой информации не поступало В «Лефортово» находятся четверо боевиков , расстрелявших зрителей в концертном зале. Их поместили в разные камеры, которые каждый день проверяют сотрудники изолятора.

Жертвами напавших на «Крокус» террористов стали 145 человек. Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что ключевой организатор теракта «находится за границей».

Драки СИЗО Боевики Теракт в «Крокусе»
16 июля 2024, 21:16
Определена приоритетная версия причины крушения SSJ 100 в Подмосковье
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Занимающаяся расследованием крушения Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в Московской области специальная комиссия определилась с приоритетной версией причины катастрофы после изучения результатов расшифровки черных ящиков. Об этом со ссылкой на источник в авиационных службах сообщил ТАСС.

По предварительным данным, специалисты отказались от версии, что крушение произошло из-за проблемы с двигателями.

«Дальше приоритетная версия будет отрабатываться путем исключения других возможных версий», - заявил собеседник агентства.

Он не стал уточнять, какую причину специальная комиссия считает основной.

Источник «Известий» ранее заявил, что одной из версий причин аварии SSJ 100 стала ошибка при установке датчиков угла атаки. По словам собеседника издания, два из четырех регуляторов на авиазаводе установили с отклонением в пять градусов. В результате система безопасности неверно интерпретировала данные и отправила самолет к земле. Перевести управление в ручной режим пилоты не успели.

Самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в районе городского округа Коломна в минувшую пятницу, 12 июля. По предварительным данным, он вылетел с авиазавода под Луховицами после ремонта для тестового полета. На борту самолета находились два пилота и бортпроводник. Никто их них не выжил.

Авиация Катастрофы Самолеты Крушение самолета под Коломной
16 июля 2024, 20:26
«Стены были в рвотных массах». В лагере «Калейдоскоп» в Сауничах массово отравились дети
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Поездка в детский загородный лагерь «Калейдоскоп» в деревне Сауничи в Кировской области закончилась для 11-летней девочки сильным отравлением. Спустя два дня после начала смены школьница попала в больницу. Мать пострадавшего ребенка рассказала 360.ru подробности ЧП.

«Мы узнали о произошедшем в 06:00, когда поступил звонок о том, что дочь заболела. У нее была высокая температура, рвота, диарея. Когда я пришла в лагерь, то увидела на стенах, лестницах и перилах множественные следы рвотных масс. Дети не спали и плакали», - сказала она.

Женщина застала дочь в тяжелом состоянии. Девочка была очень бледная и еле стояла на ногах. Встревоженная мать сразу же забрала ее и вызвала скорую помощь. Оказалось, что ребенок обезвожен.

После этого родители приняли решение самостоятельно везти дочь в инфекционную больницу. За четыре дня состояние ребенка стабилизировалось.

Источник 360.ru сообщил, что сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту сообщения об отравлении детей в детском лагере в Сауничах. Официально эти данные пока не подтверждали.

Ранее 26 школьников госпитализировали из лагеря в Евпатории. Причиной оказалась норовирусная инфекция.

Дети Больницы Детские лагеря

Новости по теме