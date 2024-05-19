Тренер по фитнесу лишился ноги в ДТП улице Щорса в Кирове
Фитнес-тренеру оторвало ногу в жутком ДТП на улице Щорса в Кирове. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.
Авария произошла вечером 18 мая: на перекрестке улиц Щорса и Пугачева мотоцикл, за рулем которого был спортсмен, столкнулся с легковушкой. От удара байкера отбросило на несколько метров.
В результате аварии, мотоциклист получил травмы, сообщил сайт progorod43.ru. Он жив, его отвезли в больницу. Источник 360.ru уточнил, что мужчине оторвало ногу. Информация об обстоятельствах аварии уточняется.
Ранее страшная авария произошла на Новорижском шоссе в Московской области. Женщине оторвало ноги при столкновении двух авто.