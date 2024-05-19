19 мая 2024, 15:43

Тренер по фитнесу лишился ноги в ДТП улице Щорса в Кирове

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Фитнес-тренеру оторвало ногу в жутком ДТП на улице Щорса в Кирове. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Авария произошла вечером 18 мая: на перекрестке улиц Щорса и Пугачева мотоцикл, за рулем которого был спортсмен, столкнулся с легковушкой. От удара байкера отбросило на несколько метров.

В результате аварии, мотоциклист получил травмы, сообщил сайт progorod43.ru. Он жив, его отвезли в больницу. Источник 360.ru уточнил, что мужчине оторвало ногу. Информация об обстоятельствах аварии уточняется.

Ранее страшная авария произошла на Новорижском шоссе в Московской области. Женщине оторвало ноги при столкновении двух авто.

Спортсмены Мотоциклы ДТП Видео
19 мая 2024, 14:23
Набитый оружием чемодан нашли в московском парке
РИА «Новости»
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Чемодан с оружием обнаружили в парке на Мосфильмовской улице в Москве. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в правоохранительных органах.

«В изъятом чемодане были обнаружены шесть пистолетов и более 350 патронов разного калибра», - сообщил собеседник.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия». Подробности происшествия выясняются. Владелец чемодана пока неизвестен.

В столице нередко находят оружие в необычных местах. Ранее гранату заметили в припаркованной легковушке на улице Крылатские Холмы. До этого москвичка нашла пистолет в двери каршерингового авто на Татарской улице.

Уголовное дело Оружие Парки Москва
19 мая 2024, 14:12
Пожар на складе овощебазы под Краснодаром полностью потушили
Пресс-служба МЧС
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Крупный пожар на складе овощной базы в хуторе Ленина Краснодарского края полностью потушили. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Краснодарском крае», - передали в министерстве.

Возгорание началось на крыше отдельно стоящего здания. Огонь охватил тысячу «квадратов», к месту происшествия оперативно прибыли 49 пожарных.

Пожар начался 19 мая около 06:30. Открытое горение огнеборцам удалось потушить спустя час. Ранее спасатели опубликовали видео с места происшествия.

Еще один крупный пожар произошел в цехе с полиэтиленом в Петербурге. Огонь распространился на 600 квадратных метров, кровля здания частично обрушилась. Возгорание успешно потушили , обошлось без погибших и пострадавших.

Спасатели Пожары Краснодар Видео Россия Краснодарский край
19 мая 2024, 13:57
Самолет «Уральских авиалиний» переехал человека в Кольцове
Unsplash
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Техник в екатеринбургском аэропорту Кольцово попал под колеса самолета «Уральских авиалиний». Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

«Техник осматривал шасси и подписал документы, что все исправно. Ему надо было сделать еще пару проверок перед стартом. Но пилот рейса Екатеринбург - Бишкек не дождался сигнала и поехал», - указали авторы публикации.

Пострадавший остался жив. Его доставили в больницу с переломами. По информации Ural Mash, весь экипаж воздушного судна отстранили от работы. Пассажиров отправили в Бишкек другим бортом.

Другая авария с участием самолета произошла ранее в аэропорту Якутска. Автомобиль наземной службы протаранил воздушное судно. В момент аварии пассажиров на борту самолета не было, но вылет рейса из Якутска в Харбин задержали.

Уральские авиалинии Больницы Самолеты Екатеринбург
19 мая 2024, 12:28
Пропавшую в Измайловском парке школьницу нашли мертвой
РИА «Новости»
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Тело школьницы, пропавшей в Измайловском парке в Москве, нашли. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, погибшая девочка была с подругой на шашлыках. Вторую школьницу нашли раньше, она была без сознания.

«Поиски остановлены, дальше уже только работа психологов», - сообщил источник.

Прокуратура Восточного административного округа проконтролирует ход и результаты проверки по факту обнаружения тела девочки. Точную причину смерти установят по результатам судмедэкспертизы, отметили в пресс-службе прокуратуры столицы.

О пропаже 13-летней девочки стало известно 18 мая. Она исчезла днем ранее, направившись в сторону Измайловского парка. Школьницу искали кинологи и беспилотник. К работам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». На поиски также направили бригады Пожарно-спасательного центра Москвы.

Парки Москва

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