Тренер по фитнесу лишился ноги в ДТП улице Щорса в Кирове

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Авария произошла вечером 18 мая: на перекрестке улиц Щорса и Пугачева мотоцикл, за рулем которого был спортсмен, столкнулся с легковушкой. От удара байкера отбросило на несколько метров.

В результате аварии, мотоциклист получил травмы, сообщил сайт progorod43.ru. Он жив, его отвезли в больницу. Источник 360.ru уточнил, что мужчине оторвало ногу. Информация об обстоятельствах аварии уточняется.

Ранее страшная авария произошла на Новорижском шоссе в Московской области. Женщине оторвало ноги при столкновении двух авто.