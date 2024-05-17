17 мая 2024, 07:48

Трем жителям Москвы обварило ноги из-за прорыва стояка с горячей водой

РИА «Новости»
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Коммунальная авария произошла в одном из жилых домов на улице Богданова в московском районе Солнцево. В подъезде на седьмом этаже здания прорвало стояк с горячей водой, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Информация о случившемся поступила в экстренные службы ночью, примерно в 03:58. Из-за коммунальной аварии пострадали три человека: двое взрослых и один подросток 15 лет. Они получили травмы ног из-за кипятка.

Экстренные службы оперативно прибыли на место ЧП и устранили течь.

Ранее трубу с кипятком прорвало во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В результате аварии размылся асфальт, образовалась яма с кипятком, в которой утонул автомобиль.

Владелец машины не пострадал , так как он в это время находился в медицинском центре неподалеку. По его словам, автомобиль не подлежит восстановлению.

Коммунальные аварии Москва
17 мая 2024, 06:37
Пожар на пострадавшем от БПЛА заводе в Туапсе локализовали
Пресс-служба МЧС
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В Туапсе локализовали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе, пострадавшем от падения дрона. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«Пожар локализован», - сообщила пресс-служба.

Атаку совершили рано утром 17 мая. По информации оперштаба, на гражданскую инфраструктуру нацелили два беспилотника. Из них один рухнул на территории НПЗ в Туапсе, началось возгорание. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ночью громкие звуки слышали в Новороссийске, сработала система оповещения о ракетной опасности. Силы ПВО подавили более 10 беспилотников, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Дронами пытались атаковать гражданские объекты, произошли локальные возгорания. Мирные жители не пострадали.

Пожары Беспилотники Краснодарский край
17 мая 2024, 03:21
Чеченка Лия Заурбекова покинула Россию
Unsplash
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Сбежавшая из дома чеченская девушка Лия Заурбекова покинула Россию. Об этом в Telegram-канале написал член Совета по правам человека при президенте России и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов.

«По моим данным Лия Заурбекова покинула территорию Российской Федерации. Осталось дождаться официального подтверждения от нее самой», - сообщил Ионов.

Правозащитник отметил, что это семейное дело, и любые инсинуации недопустимы. Речь не идет об угрозе жизни, это мнение навязанное и основано на домыслах. Нет никаких данных о нарушении прав и законных интересов девушки, отметил Ионов.

Ранее в СМИ появилась информация, что родственники чеченской девушки окружили отделение полиции и хотят увезти ее домой. Лия записала видео, на котором призналась, что ушла из дома добровольно.

Чечня Видео Россия Полиция Москва
17 мая 2024, 02:36
«Находится в безопасном месте». Лия Заурбекова покинула отдел полиции вместе с адвокатом
РИА «Новости»
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Сбежавшая от родных и обратившаяся за помощью к правоохранителям Москвы Лия Заурбекова уехала из отделения полиции в районе Нагатино-Садовники и находится в безопасном месте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член президентского Совета по правам человека Алексей Мельников.

По его словам, девушка покинула полицейский участок в сопровождении адвоката. Он также отметил, что полицейские действовали в рамках закона, и, если девушке в дальнейшем потребуется помощь, ей ее окажут.

«В настоящий момент она, как мне сообщили, находится в безопасном месте. Мы будем следить за ее судьбой», - подчеркнул он.

Ситуацию с Заурбековой взял на личный контроль депутат Госдумы, советник главы Чечни Адам Делимханов. По его мнению, юную чеченку ввели в заблуждение и манипулируют ею.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные окружили отделение полиции в Москве, внутри которого находилась их сбежавшая родственница. Девушка при этом заявила, что ей 19 лет, и она добровольно ушла из дома, где подвергалась психологическому и физическому давлению.

Адвокаты Чечня Депутаты Полиция Москва
17 мая 2024, 01:36
Историю со сбежавшей чеченкой взял под личный контроль советник Кадырова
РИА «Новости»
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Ситуацию со сбежавшей из дома чеченской девушкой Лией Заурбековой взял на личный контроль депутат Госдумы, советник главы Чечни Адам Делимханов. Он считает, что юную чеченку ввели в заблуждение и манипулируют ее, написал в Telegram-канале министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Министр отметил, что между родственниками сбежавшей девушки и сотрудниками отделения московской полиции нет никаких недопониманий. По его словам, Делимханов планирует лично встретиться с близкими Заурбековой.

«В ближайшее время будет установлено, кто ввел Лию в заблуждение и манипулирует ею. Депутат Госдумы РФ выразил уверенность, что в ближайшее время ее вернут родственникам. Виновный будет наказан в рамках закона РФ», - написал Дудаев.

Министр отметил, что любая связанная с Чечней новость приобретает громкую огласку. Он также отметил, что в ближайшее время «вопрос будет исчерпан».

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные окружили отделение полиции в Москве, внутри которого находилась их сбежавшая родственница. Девушка при этом заявила, что ей 19 лет и она добровольно ушла из дома, где подвергалась психологическому и физическому насилию. Известно, что девушка покинула отделение полиции отдельно от родственников.

Законы Чечня Госдума РФ Депутаты История Полиция

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