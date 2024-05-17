Трем жителям Москвы обварило ноги из-за прорыва стояка с горячей водой

Информация о случившемся поступила в экстренные службы ночью, примерно в 03:58. Из-за коммунальной аварии пострадали три человека: двое взрослых и один подросток 15 лет. Они получили травмы ног из-за кипятка.

Экстренные службы оперативно прибыли на место ЧП и устранили течь.

Ранее трубу с кипятком прорвало во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В результате аварии размылся асфальт, образовалась яма с кипятком, в которой утонул автомобиль.

Владелец машины не пострадал , так как он в это время находился в медицинском центре неподалеку. По его словам, автомобиль не подлежит восстановлению.