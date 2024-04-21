21 апреля 2024, 09:01

Трехмесячный ребенок и еще четыре человека пострадали при пожаре в сауне в Москве

РИА «Новости»
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В результате пожара в сауне таунхауса в Южном Бутово пострадали пять человек, среди которых трехмесячный ребенок и 14-летний подросток. Об этом информировал источник «360».

Госпитализировали двоих, детей среди них нет. Обоих пострадавших отвезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Сауна загорелась на площади 20 квадратных метров в четырехэтажном здании по улице Адмирала Лазарева, 86, корпус 4. По данным источника канала, экстренные службы получили информацию о пожаре около 07:00 21 апреля. На момент прибытия пожарных густой черный дым валил с третьего этажа здания. Как выяснилось, горели мебель и вещи. Семь человек эвакуировались без помощи спасателей. Пятерых из них осмотрели прибывшие на место медики.

Пожары
21 апреля 2024, 09:56
Уровень реки Урал в Орске упал, от паводка освободилось 928 домов
Global Look Press
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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге снизился за сутки на 27 сантиметров — до 975. У Орска вода в Урале упала до 509 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области.

В Орске от паводка освободились 928 домов с приусадебными участками, в Оренбурге - еще 205.

«В Оренбургском и Сакмарском районах за минувшие сутки подтоплены 22 жилых дома и 272 приусадебных участка», - указали в пресс-службе.

Подтопленными в Орске остались 786 домов с приусадебными участками. В ПВР находятся 522 человека, в том числе 62 ребенка. Из-за паводка в 10 муниципальных образованиях области перекрыли 20 мостов, на федеральных дорогах движение не ограничивали. Кроме того, за сутки от паводка освободился один низководный мост в Красногвардейском районе.

С начала ликвидации последствий паводка военные РВСН раздали населению Оренбургской области больше 450 тысяч литров питьевой воды. Ее подвозят жителям, а также муниципальным предприятиям региона, оставшимся без водоснабжения.

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге снизился за сутки на 27 сантиметров - до 975. У Орска вода в Урале упала до 509 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области.

Урал Паводки Реки Наводнение в Оренбургской области
21 апреля 2024, 09:53
Кафе загорелось в Москве на улице Павла Корчагина
Пресс-служба МЧС
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Пожар произошел в кафе «Робин и Пятница» на улице Павла Корчагина в Москве. Об этом сообщил источник «360».

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 09:29. Площадь пожара составила пять квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они обнаружили, что из окна административного здания идет густой черный дым. Пожарным удалось оперативно локализовать возгорание.

Информация о пострадавших не поступала. Предварительно, людей в кафе не было.

Спасатели Пожары Москва
21 апреля 2024, 09:06
Более 30 тысяч человек эвакуировали с подтопленных территорий в России
Global Look Press
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Спасатели продолжают работать в пострадавших от паводка регионах. Всего в Оренбургской, Тюменской и Оренбургской областях эвакуировали порядка 32,4 тысячи человек, остаются подтопленными почти 19 тысяч домов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В Оренбургской области на освободившихся от потопа участках началась работа оценочных комиссий. В Орске спасатели фильтруют и очищают воду из реки Елшанка, откачивают воду из домов и улиц.

В Тюменской области специалисты выложили второй круг защитной дамбы в Ишимском районе.

«В Ишиме спасатели расчищают заторы в реке Ишим с помощью тяжелой техники и плавсредств», - указали в пресс-службе.

В Курганской области уровень воды в реке Тобол достиг 1004 сантиметров. Спасатели в круглосуточном режиме контролируют состояние берегоукрепительных сооружений.

Ранее электрики возобновили в Орске подачу электричества в некоторые дома , освобожденные от паводка. За неделю специалисты провели электричество в 43 многоэтажки.

Спасатели Паводки Курганская область МЧС РФ Работа Реки Наводнение в Оренбургской области
21 апреля 2024, 08:20
Спасатели спрогнозировали спад уровня воды в реке Тобол в Кургане
Пресс-служба МЧС
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Уровень воды в реке Тобол в ближайшие пару дней будет постепенно спадать. Такой прогноз опубликовала пресс-служба МЧС по Курганской области.

«В ближайшие один-два дня на реке Тобол у города Кургана ожидается постепенный спад уровня воды. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная», - указали в сообщении.

Умеренный рост уровня воды может произойти в Белозерском и в северо-восточной части Кетовского муниципального округа.

Затопления возможны в населенных пунктах Шкодинское, Белый Яр, Костоусово, Галкино Второе, Передергина и Большое Чаусово Кетовского муниципального округа. Под угрозой паводков также находится ряд поселков и деревень в Белозерском муниципальном округе.

Ранее, 20 апреля, уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг рекордной отметки в 997 сантиметров. Губернатор Александр Моор напомнил, что в последний раз такой показатель фиксировался в 2017 году.

Курган Курганская область Реки

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