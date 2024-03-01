Трехмесячную девочку госпитализировали после ссоры родителей в Петербурге
Трехмесячную девочку госпитализировали с черепно-мозговой травмой (ЧМТ) после нападения ее отца на мать в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание «Фонтанка».
«Получившую травму головы девочку доставили в больницу, сейчас она находится там в состоянии средней тяжести», - уточнило издание.
Семейный конфликт произошел во Фрунзенском районе.
По предварительной информации, в одном из домов в Альпийском переулке мужчина начал избивать жену, которая в это время держала на руках ребенка. В какой-то момент младенец выпал из рук матери.
Нападавший скрылся в неизвестном направлении, женщина вызвала скорую помощь и полицию.
Ранее семейная пара в Екатеринбурге посадила за руль семимесячного ребенка , чтобы его успокоить. Мать выложила видео поездки в соцсетях. Им уже заинтересовалось городское ГИБДД, которое инициировало проверку.