Трехлетняя девочка захлебнулась в ванной в Нижегородской области

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Тело ребенка нашли в квартире одного из домов поселка Бармино Лысковского района. По данным источника NN.RU , девочка принимала ванну вечером 23 ноября. Утонула она в результате несчастного случая.

СК начал проверку после ее гибели. На место происшествия прибыл следователь.

«После установления всех обстоятельств произошедшего следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», - подчеркнули в ведомстве.

Установление всех обстоятельств произошедшего взяли под контроль в прокуратуре Нижегородской области.

«Для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Лысковского района Роман Яшин», - подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура также опубликовала в своем Telegram-канале кадры с места ЧП.