Трехлетняя девочка ушла из дома в Москве. Родители вызвали спасателей

Разлившаяся река Тобол затопила пригород Кургана, вода подошла к многоэтажным домам. Многие люди эвакуировались, оставив вещи и животных. Жительница садового товарищества «Черемушки-4» рассказала «360» о риске перелива воды через дамбу.

«В Кургане сирены включаются каждые два часа. А так обстановка сейчас спокойная. С соседями разговаривала, они на рабочих местах, все работают», - заявила она.

Укрепление дамбы Эвакуацию из СНТ «Черемушки-4» провели, но выехали не все. Жители опасаются, что дамба не выдержит. Курган расположен вдоль реки Тобол, и многие районы, по словам женщины, оказались в зоне подтопления. Со стороны города и многоэтажных домов защитное сооружение укрепили мешками с глиной и водоналивными конструкциями, но садовые общества остались беззащитными.

Затопленные улицы «Очень быстро вода пришла, очень сильное течение. Еще вчера подтоплялись последние несколько домов, а сегодня утром уже половина Центральной улицы затоплена», - сообщила она.

Женщина добавила, что вода текла с двух сторон - от старой поймы и Ботанического шоссе. Поток, по ее словам, замедлился, но не остановился. Участок собеседницы «360» остался на незатопленной части Центральной улицы, но если уровень воды поднимется, то его тоже накроет.

Собеседница канала пожаловалась, что многие жители пригорода Кургана бросили домашних животных на затопленных территориях. Вывозить их пришлось добровольцам.

«К сожалению, некоторые питомцев оставили на даче - и собак, и кошек. Сейчас волонтеры вывозят их. Я тоже скоро поеду помогать. У меня свой приют, я вывезла все 30 кошек и пять собак», - сказала она.

Уровень воды в реке Тобол превысил опасную отметку. Объявили эвакуацию из микрорайона Тополя.

Жительница поселка Теплый Стан рассказала «360» о подтоплении в Малом Чаусове , Глинках и на шоссе Тюнина.

Затопленные улицы «Очень быстро вода пришла, очень сильное течение. Еще вчера подтоплялись последние несколько домов, а сегодня утром уже половина Центральной улицы затоплена», - сказала она.

Женщина рассказала, что вода текла с двух сторон - от старой поймы и Ботанического шоссе. Поток, по ее словам, замедлился, но не остановился. Участок собеседницы «360» остался на незатопленной части Центральной улицы, и если уровень воды поднимется, его тоже накроет.

а «В Кургане сирены включаются каждые два часа. А так, обстановка сейчас спокойная. С соседями разговаривала, они на рабочих местах, все работают», - заявил она.

Укрепление дамбы Эвакуацию из СНТ «Черемушки-4» провели, но выехали не все. Жители опасались, что дамба не справится. Курган расположен вдоль реки Тобол, и многие районы, по словам женщины, оказались в зоне подтопления. Со стороны города и многоэтажных домов защитное сооружение укрепили мешками с глиной и водоналивными конструкциями, но садовые общества остались беззащитными.



